Fenerbahçe Taraftarı Kulübün Sosyal Medyadaki Mourinho Paylaşımlarına Tepkili!
Fenerbahçe Taraftarı Kulübün Sosyal Medyadaki Mourinho Paylaşımlarına Tepkili!
Fenerbahçe taraftarı, yeni teknik direktörlerinin Jose Mourinho olmasını büyük bir sevinçle karşılarken kulübün sosyal medya ekibine tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Portekizli yıldız isim için yapılan paylaşımları beğenmedi.
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8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ile yolları ayıran Fenerbahçe, takımı Jose Mourinho'ya emanet etti.
Sarı-lacivertli ekip, yıldız teknik adam ile bugün saat 19'da stadyumda imzaların atılacağını duyurdu.
Ancak taraftarlar, müjdeli haberde kullanılan fotoğrafların oldukça özensiz olduğunu ifade etti.
Kulübün sosyal medya ekibine gelen yorumlar 👇🏻
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