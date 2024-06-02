Fenerabahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho İstanbul'a Gelir Gelmez Gözünü Stada Çevirdi!
Fenerabahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho İstanbul'a Gelir Gelmez Gözünü Stada Çevirdi!
Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görev içini anlaşmaya vardığı Jose Mourinho, İstanbul’a geldi. Portekizli efsane çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübe dair sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Acun Ilıcalı ile dün akşam Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyen yıldız isim, bu akşam saat 19'da stadyumda düzenlenecek imza töreni öncesinde mesaj verdi.
Portekizli, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu paylaşarak "yeni evim" dedi. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Çok havalı geldi :) aferin Fenerbahçe yönetimi helal olsun Ali koç
Fenerbahçe'de Mourinho da başarılı olmazsa sistemi sorgularsınız diye ümit ediyorum.
tek başarı kriteri görünene göre şampiyonluk + gs galibiyeti ikisinden biri olmazsa başarısız sayılır. 99 puan toplayan hoca yollandı
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.