Arda Güler Euro 2024'te Gürcistan'a Attığı Golle Tüm Türkiye'yi Zevkten Dört Köşe Yaptı!
Arda Güler Euro 2024'te Gürcistan'a Attığı Golle Tüm Türkiye'yi Zevkten Dört Köşe Yaptı!
Arda Güler Euro 2024'te Gürcistan karşısında attığı golle hepimizi zevkten dört köşe etti!
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Euro 2024'teki ilk grup maçımız olan Gürcistan karşısında mücadelemiz sürerken takımımızın ikinci golü Arda Güler'den geldi.
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Maçta ilk yarının 1-1 bitmesinin ardından heyecanımız ve tempomuz oldukça yüksekti.
1-1'lik beraberlik sürerken Arda Güler'in attığı efsane golle tüm Türkiye sevinçten ayağa kalktı!
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