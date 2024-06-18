Arda Güler'in Muhteşem Golü Sonrası Spiker Özkan Öztürk'ün Sevinçten Havaya Uçtuğu Anlar Gündem Oldu!
Arda Güler'in Muhteşem Golü Sonrası Spiker Özkan Öztürk'ün Sevinçten Havaya Uçtuğu Anlar Gündem Oldu!
Arda Güler'in Euro 2024'te Gürcistan karşısında attığı efsane gol sonrası spiker Özkan Öztürk'ün muhteşem coşkusu gündem oldu!
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Euro 2024'teki ilk grup maçımızı Gürcistan karşısında 3-1'lik üstünlükle tamamlamayı başardık.
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Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gollerle galibiyet elde ettiğimiz maçta bir de rekora imza atmayı başardık. Arda Güler attığı gol sayesinde Cristiano Ronaldo'ya ait "Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu" rekorunu devralmış oldu.
Ülkece yaşadığımız sevincin adeta bir temsili olan spiker Özkan Öztürk'e ait bu video hislerimizi anlatmamıza aracı oldu:
Hislerimizin paylaşıldığı bu anlara sosyal medyadan yorum yağdı.
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11 kişi içinde bir tek adam övünüyor garip..
Bravo.
evet ya sevinmesi gayet normal