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Arda Güler'in Muhteşem Golü Sonrası Spiker Özkan Öztürk'ün Sevinçten Havaya Uçtuğu Anlar Gündem Oldu!

Arda Güler'in Muhteşem Golü Sonrası Spiker Özkan Öztürk'ün Sevinçten Havaya Uçtuğu Anlar Gündem Oldu!

EURO2024
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 22:22

Arda Güler'in Euro 2024'te Gürcistan karşısında attığı efsane gol sonrası spiker Özkan Öztürk'ün muhteşem coşkusu gündem oldu!

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Euro 2024'teki ilk grup maçımızı Gürcistan karşısında 3-1'lik üstünlükle tamamlamayı başardık.

Euro 2024'teki ilk grup maçımızı Gürcistan karşısında 3-1'lik üstünlükle tamamlamayı başardık.

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Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gollerle galibiyet elde ettiğimiz maçta bir de rekora imza atmayı başardık. Arda Güler attığı gol sayesinde Cristiano Ronaldo'ya ait "Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu" rekorunu devralmış oldu.

Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gollerle galibiyet elde ettiğimiz maçta bir de rekora imza atmayı başardık. Arda Güler attığı gol sayesinde Cristiano Ronaldo'ya ait "Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu" rekorunu devralmış oldu.

Detaylar 👇

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Ülkece yaşadığımız sevincin adeta bir temsili olan spiker Özkan Öztürk'e ait bu video hislerimizi anlatmamıza aracı oldu:

Hislerimizin paylaşıldığı bu anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Hislerimizin paylaşıldığı bu anlara sosyal medyadan yorum yağdı.
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Umut Arslan

11 kişi içinde bir tek adam övünüyor garip..

gmzebrkts

evet ya sevinmesi gayet normal