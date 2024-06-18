Arda Güler'den Gürcistan Karşısındaki 'Rekor' Golü İçin Açıklama: "Sürekli Hayalini Kuruyordum"
Arda Güler'den Gürcistan Karşısındaki 'Rekor' Golü İçin Açıklama: "Sürekli Hayalini Kuruyordum"
Arda Güler Euro 2024'teki ilk grup maçımızda Gürcistan karşısında rekorları alt üst eden bir gole imza attı. Tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Arda, golüyle ilgili konuştu.
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Euro 2024'te Gürcistan'la yaptığımız ilk grup maçını 2-1 galip kazanarak büyük bir başarı elde ettik.
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Maçta 1-1'lik eşitlik sürerken Arda Güler'in efsane golüyle 2-1 öne geçmeyi başardık ve son saniyede gelen Kerem Aktürkoğlu golüyle de maçı 3-1 galip tamamladık.
Bu golle Cristiano Ronaldo'yu Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu olmayı başaran arda maç sonrası açıklamada bulundu.
Arda golü için "İnanılmaz hisler içindeyim. Sürekli bu golün hayalini kuruyordum. Bana çok özel bir ilgi var. Buna layık olmaya çalışıyorum." dedi.
Golle ilgili olarak Kerem Aktürkoğlu şunları söyledi: "Yıldız kardeşimize devredeyim ben gideyim. Topu ayağa aldığında zaten biz gol dedik ya."
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