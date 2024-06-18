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Tribünlerde Büyük Kavga: Gürcistan Taraftarlarından Türk Taraftarlara Saldırı!

Tribünlerde Büyük Kavga: Gürcistan Taraftarlarından Türk Taraftarlara Saldırı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 17:59

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EURO 2024 kapsamında 18 Haziran Salı günü gerçekleşmekte olan Türkiye- Gürcistan grup karşılaşmasında arbede yaşandı.

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Türkiye ve Gürcistan taraftarları arasında çıkan kavga iddiaya göre, Gürcü taraftarların Türkiye tribünlerine saldırmasıyla başladı.

Türkiye ve Gürcistan taraftarları arasında çıkan kavga iddiaya göre, Gürcü taraftarların Türkiye tribünlerine saldırmasıyla başladı.

O büyük kavga anı, fotoğraflara bu şekilde yansıdı;

O büyük kavga anı, fotoğraflara bu şekilde yansıdı;

19.00'da başlayacak olan Türkiye- Gürcistan karşılaşması başlamadan, taraflar arasındaki gerginliğin dindirildiği iddia edildi.

19.00'da başlayacak olan Türkiye- Gürcistan karşılaşması başlamadan, taraflar arasındaki gerginliğin dindirildiği iddia edildi.

Kavga anına ait video görüntüleri ise şu şekilde;

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Kavga anına ait en net video kaydı;

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