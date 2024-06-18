Tribünlerde Büyük Kavga: Gürcistan Taraftarlarından Türk Taraftarlara Saldırı!

EURO 2024 kapsamında 18 Haziran Salı günü gerçekleşmekte olan Türkiye- Gürcistan grup karşılaşmasında arbede yaşandı.
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Türkiye ve Gürcistan taraftarları arasında çıkan kavga iddiaya göre, Gürcü taraftarların Türkiye tribünlerine saldırmasıyla başladı.
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O büyük kavga anı, fotoğraflara bu şekilde yansıdı;
19.00'da başlayacak olan Türkiye- Gürcistan karşılaşması başlamadan, taraflar arasındaki gerginliğin dindirildiği iddia edildi.
Kavga anına ait video görüntüleri ise şu şekilde;
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Kavga anına ait en net video kaydı;
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