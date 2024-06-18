Bir Tiktok Kullanıcısının Paylaştığı Kahve Fincanı Viral Oldu: ''Nah Çektiren Fincan''

Kültürümüzün vazgeçilmez ikramlarından birisi de Türk kahvesidir. 40 yıl hatırı olduğundan mıdır bilinmez, birçok insan tarafından Türk kahvesi ikram edilirken sunumuna oldukça özen gösterilir. Sunumun en önemli parçası ise kahvenin hangi fincanda sunulduğudur. Günümüzde renk renk, çeşit çeşit fincan bulabilmek mümkündür.