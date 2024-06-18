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Bir Tiktok Kullanıcısının Paylaştığı Kahve Fincanı Viral Oldu: ''Nah Çektiren Fincan''

Bir Tiktok Kullanıcısının Paylaştığı Kahve Fincanı Viral Oldu: ''Nah Çektiren Fincan''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 17:46

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Kültürümüzün vazgeçilmez ikramlarından birisi de Türk kahvesidir. 40 yıl hatırı olduğundan mıdır bilinmez, birçok insan tarafından Türk kahvesi ikram edilirken sunumuna oldukça özen gösterilir. Sunumun en önemli parçası ise kahvenin hangi fincanda sunulduğudur. Günümüzde renk renk, çeşit çeşit fincan bulabilmek mümkündür.

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@ezgisimsekofficial isimli Tiktok hesabı ise farklı bir kulpla tasarlanmış bir kahve fincanını hesabında paylaştı. Videonun üzerine yazdığı yazı ile takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

@ezgisimsekofficial isimli Tiktok hesabı ise farklı bir kulpla tasarlanmış bir kahve fincanını hesabında paylaştı. Videonun üzerine yazdığı yazı ile takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

İşte o paylaşım;

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