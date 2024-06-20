Halı Sahada Türkiye-Gürcistan Karşılaşmasını Canlandırdı: Futbolcuların Gol Sevinçlerini Yaptı

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'vipersport' isimli bir hesap Türkiye'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Gürcistan karşılaşmasını halı sahada yeniden canlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Heyacanın ve futbol zevkinin doruklarda olduğu Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının 3-1'lik sonucunu halı sahaya uyarlayan TikTok fenomeni sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takımların karşılıklı gollerini canlandıran sosyal medya fenomeni, futbolcuların sevinçlerini yapmayı da ihmal etmedi. İşte o anlar; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın