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Halı Sahada Türkiye-Gürcistan Karşılaşmasını Canlandırdı: Futbolcuların Gol Sevinçlerini Yaptı

Halı Sahada Türkiye-Gürcistan Karşılaşmasını Canlandırdı: Futbolcuların Gol Sevinçlerini Yaptı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 13:30 Son Güncelleme: 20.06.2024 - 13:51

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'vipersport' isimli bir hesap Türkiye'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Gürcistan karşılaşmasını halı sahada yeniden canlandırdı. 

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Heyacanın ve futbol zevkinin doruklarda olduğu Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının 3-1'lik sonucunu halı sahaya uyarlayan TikTok fenomeni sosyal medyada gündem oldu.

Heyacanın ve futbol zevkinin doruklarda olduğu Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının 3-1'lik sonucunu halı sahaya uyarlayan TikTok fenomeni sosyal medyada gündem oldu.

Takımların karşılıklı gollerini canlandıran sosyal medya fenomeni, futbolcuların sevinçlerini yapmayı da ihmal etmedi. İşte o anlar; 📹

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