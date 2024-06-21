Avusturya Maçında Burnu Kırılan Fransız Yıldız Kylian Mbappe'ye UEFA'dan Maske Vetosu
Avusturya Maçında Burnu Kırılan Fransız Yıldız Kylian Mbappe'ye UEFA'dan Maske Vetosu
2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun ilk maçında burnu kırılan Fransız oyuncu Kylian Mbappe için özel olarak tasarlanan maske, UEFA'nın kuralları nedeniyle onay almadı. Yönetmelikte belirtilen kurala göre, 25 yaşındaki yıldızın yalnızca tek renkli bir maske kullanması gerekiyor.
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EURO 2024'ün şampiyonluk favorilerinden Fransa, turnuvada ilk maçında Avusturya ile karşı karşıya gelmiş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
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Maçın son bölümlerinde Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe'nin burnu kırılmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, karşılaşmaya devam edememiş yerini Giroud'a bırakmıştı.
Üç renkli Fransa bayrağını temsil eden bir özel maske ile antrenmanlara çıkan futbolcuya UEFA'dan kötü haber geldi.
Kurallar gereği Mbappe'nin karşılaşmalarda Fransa maskesi takmasına izin verilmedi.
UEFA yönetmeliklerinin bir bölümünde "Oyun alanında giyilen tıbbi ekipman tek renk olmalı ve üzerinde takım ve üretici kimliği bulunmamalıdır" ifadesi yer almakta.
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ESPN'nin haberine göre de yıldız futbolcu, Hollanda'ya karşı yedek kulübesinde kalmak zorunda olabilir ve 25 Haziran'da Polonya ile oynayacakları son grup maçına kadar sahaya dönmeyebilir.
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Şimdi bu başlığı görünce akla ilk ne geliyor? Maskeyle oynamasına izin verilmediği geliyor. Ama olay bayrak renkli maskeymiş. Clickbaitte giderek uzmanlaşıyo... Devamını Gör
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