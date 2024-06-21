Avusturya Maçında Burnu Kırılan Fransız Yıldız Kylian Mbappe'ye UEFA'dan Maske Vetosu

2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun ilk maçında burnu kırılan Fransız oyuncu Kylian Mbappe için özel olarak tasarlanan maske, UEFA'nın kuralları nedeniyle onay almadı. Yönetmelikte belirtilen kurala göre, 25 yaşındaki yıldızın yalnızca tek renkli bir maske kullanması gerekiyor.