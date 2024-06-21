Yapay Zekadan Tahmin: Heyecanla Beklenen Portekiz - Türkiye Maçı Nasıl Sonuçlanacak?
Yapay Zekadan Tahmin: Heyecanla Beklenen Portekiz - Türkiye Maçı Nasıl Sonuçlanacak?
EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Peki, Saat 19'da başlayacak ve büyük heyecana sahne olacak dev maç nasıl sonuçlanacak? İşte karşılaşmaya dair günümüzün popüler yapay zeka araçları Google Gemini ve GPT-4o'nun tahmini.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etmişti.
İkinci maçlar öncesinde Milli Takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Peki, yapay zekanın maça dair tahmini ne yönde? İşte Gemini ve GPT-4o'nun değerlendirmesi. 👇
GPT-4o
Google Gemini
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın