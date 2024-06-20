Ayrılığı Resmen Duyurdu! Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi ile Yola Devam Etmeyeceğini Açıkladı
Ayrılığı Resmen Duyurdu! Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi ile Yola Devam Etmeyeceğini Açıkladı
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ile yolların ayrıldığını ifade etti.
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Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki golcüsü Michy Batshuayi'nin yeni sezonda kadroda olmayacağı açıklandı.
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Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Belçikalı forvet ile sözleşme yenilenmeyeceğini belirtti.
Ilıcalı, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor.
Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin." dedi.
Taraftarların karar yönelik yorumları 👇
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