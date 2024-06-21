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Filenin Sultanları Milletler Ligi Çeyrek Finali'nde Polonya'yı 3-2 Mağlup Olarak Turnuvaya Veda Etti

Filenin Sultanları Milletler Ligi Çeyrek Finali'nde Polonya'yı 3-2 Mağlup Olarak Turnuvaya Veda Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 18:35

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Milletler Ligi Çeyrek Finali'nde Polonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya çeyrek final etabında veda etti.

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Tayland’ın ev sahipliğinde başkent Bangkok’ta düzenlenen Milletler Ligi Çeyrek Finali'nde parkeye çıkan Filenin Sultanları, Polonya ile kozlarını paylaştı.

Tayland’ın ev sahipliğinde başkent Bangkok’ta düzenlenen Milletler Ligi Çeyrek Finali'nde parkeye çıkan Filenin Sultanları, Polonya ile kozlarını paylaştı.

Daniele Santarelli yönetimindeki ekibimiz, rakibine 3-2'lik skorla mağlup olarak Milletler Ligi macerasını noktaladı.

Daniele Santarelli yönetimindeki ekibimiz, rakibine 3-2'lik skorla mağlup olarak Milletler Ligi macerasını noktaladı.

Set sonuçları 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11 şeklinde gerçekleşti.

Set sonuçları 20-25, 25-22, 25-20, 19-25, 15-11 şeklinde gerçekleşti.

Melissa Vargas, 39 sayıyla maça damga vurarak karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Melissa Vargas, 39 sayıyla maça damga vurarak karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Filenin Sultanları, bu sonuçla üst üste 3. yenilgisini aldı ve turnuvayı 6. sırada bitirdi. Milliler, normal etabın son iki maçında Çin ve Brezilya'ya da kaybetmişti.

Filenin Sultanları, bu sonuçla üst üste 3. yenilgisini aldı ve turnuvayı 6. sırada bitirdi. Milliler, normal etabın son iki maçında Çin ve Brezilya'ya da kaybetmişti.
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