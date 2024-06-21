Hull City'den Ayrılıyor: Eski Fenerbahçeli Milli Futbolcu Ozan Tufan Trabzonspor ile Anlaştı!

Kariyerini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de sürdüren Ozan Tufan'dan herkesi şaşırtabilecek bir karar geldi. Eski Fenerbahçeli futbolcunun Trabzonspor ile her konuda anlaştığı, kulüplerin bonservis pazarlığı yaptığı öğrenildi. (Yağız Sabuncuoğlu)