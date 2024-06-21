Hull City'den Ayrılıyor: Eski Fenerbahçeli Milli Futbolcu Ozan Tufan Trabzonspor ile Anlaştı!
Hull City'den Ayrılıyor: Eski Fenerbahçeli Milli Futbolcu Ozan Tufan Trabzonspor ile Anlaştı!
Kariyerini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de sürdüren Ozan Tufan'dan herkesi şaşırtabilecek bir karar geldi. Eski Fenerbahçeli futbolcunun Trabzonspor ile her konuda anlaştığı, kulüplerin bonservis pazarlığı yaptığı öğrenildi. (Yağız Sabuncuoğlu)
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Yeni sezona iddialı girmek isteyen Trabzonspor, taraftarlarının sevgilisi Antony Nwakaeme'nin ardından bir isimle daha anlaşma sağladı.
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'nın yeni adresi Karadeniz ekibi oldu.
Sabuncuoğlu, 29 yaşındaki orta sahanın bordo-mavili kulübün 3+1 yıllık sözleşme teklifine evet dediğini, iki kulüp arasında bonservis pazarlığı yapıldığını aktardı.
Bursaspor altyapısında yetişen 29 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe'de yedi sezon forma giydikten sonra 2022-23 sezonunun başında Hull City'e transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyen Tufan, takımına 10 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.
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