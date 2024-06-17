Galatasaray’ın İlk Transferi Belli Oldu: Danimarkalı Pierre-Emile Hojbjerg İle Anlaşıldı

Süper Lig’de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Önceliği orta sahaya veren Galatasaray’ın, Tottenham’da ve Danimarka Milli Takımı’nda forma giyen yıldız orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.