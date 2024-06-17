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Galatasaray’ın İlk Transferi Belli Oldu: Danimarkalı Pierre-Emile Hojbjerg İle Anlaşıldı

Galatasaray’ın İlk Transferi Belli Oldu: Danimarkalı Pierre-Emile Hojbjerg İle Anlaşıldı

transfer galatasaray
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.06.2024 - 17:53

Süper Lig’de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Önceliği orta sahaya veren Galatasaray’ın, Tottenham’da ve Danimarka Milli Takımı’nda forma giyen yıldız orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Gelecek sezon hem ligde şampiyonluğunu korumak hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, ilk transferini yaptı.

Gelecek sezon hem ligde şampiyonluğunu korumak hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, ilk transferini yaptı.

Taktik Mania isimli YouTube kanalına göre, Danimarka ile Euro 2024’te mücadele eden Pierre-Emile Hojbjerg ile her konuda anlaşmaya vardı.

Taktik Mania isimli YouTube kanalına göre, Danimarka ile Euro 2024’te mücadele eden Pierre-Emile Hojbjerg ile her konuda anlaşmaya vardı.
twitter.com

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Tottenham ile 36 maçta forma giymiş ve gol ile asist katkısı verememişti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Tottenham ile 36 maçta forma giymiş ve gol ile asist katkısı verememişti.

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