Hamile Sevgilisi Sara Scaperotta'yı Terk Eden Galatasaray'ın Yıldızı Zaniolo'dan Sürpriz Karar!

2023-2024 sezonunu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Zaniolo, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a geri dönmüştü. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. İtalyan oyuncu, bu kez transfer haberiyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.