Hamile Sevgilisi Sara Scaperotta'yı Terk Eden Galatasaray'ın Yıldızı Zaniolo'dan Sürpriz Karar!
Hamile Sevgilisi Sara Scaperotta'yı Terk Eden Galatasaray'ın Yıldızı Zaniolo'dan Sürpriz Karar!
2023-2024 sezonunu İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Zaniolo, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a geri dönmüştü. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. İtalyan oyuncu, bu kez transfer haberiyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.
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Bonservisi Galatasaray'da olan ancak geleceği hala belirsizliğini koruyan Nico Zaniolo hakkında flaş bir iddia geldi.
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İtalyan futbolcunun eski sevgilisi ve çocuğunun annesi Sara Scaperrotta ile evlenmek istediği ve bu yüzden İtalya'dan gelen transfer tekliflerine sıcak baktığı öne sürüldü.
Sara Scaperrotta'nın da son paylaşımı bu iddiaları resmen doğruladı.
Sara, Nicolo Zaniolo ile tatilinden bir kare paylaştı. İtalyan futbolcu da bu gönderiye "Seni seviyorum" yorumunu düştü.
İkili, geçtiğimiz aylarda uzun zaman sonra yeniden bir araya gelmiş, bu da ilişkilerine yeni bir şans vermek istedikleri şeklinde yorumlanmıştı.
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Zaniolo, 2020 yılının sonunda Sara'yı hamile olduğu dönemde, ünlü manken Madalina Diana Ghenea için terk etmişti.
Oyuncu, Madalina ile olan ilişkisinden sonra İtalyan blogger Chiara Nasti ile de aşk yaşamıştı.
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