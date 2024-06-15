Kimmiş Bu Komşu? Lionel Messi'den Paris Saint-Germain Kariyerine Dair Herkesi Şaşırtacak İtiraf
Kimmiş Bu Komşu? Lionel Messi'den Paris Saint-Germain Kariyerine Dair Herkesi Şaşırtacak İtiraf
Futbol tarihinin yıldız isimlerinden Lionel Messi, ESPN'e verdiği röportajda Paris Saint-Germain forması giydiği döneme dair konuştu. Arjantinli futbolcu, Fransa'daki komşularıyla arasının pek de iyi olmadığını söyledi.
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Altyapısından yetiştiği Barcelona'da sayısız başarıya imza atarak herkesi kendine hayran bırakan Lionel Messi, 2021 yazında efsaneleştiği kulüpten ayrılma kararı almıştı.
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Arjantinli yıldız, Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG ile anlaşmış ve tüm dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başarmıştı.
İspanya'ya olduğu gibi Fransa'ya da damga vuran yıldızın buradaki kariyeri ise iki sezon sürmüştü.
2023 yazında da müthiş bir kontratla Amerika ekibi Inter Miami'nin yolunu tutan Arjantinli, geçtiğimiz günlerde Fransa'daki yaşamına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
36 yaşındaki futbolcu, Paris'te yaşamın zorluğunu dile getirirken komşularından dert yakındı.
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Messi, "Paris'te yaşam kolay değildi. Örneğin komşularla ilişkilerimiz zordu. Birkaç kez akşamları komşulardan biri zili çalıp 'Gürültüyü kesin. Bu saatte evde top mu oynanır?' diye şikayete geliyordu. Saat 9 veya 10'du." dedi.
Efsane futbolcunun açıklaması, sosyal medyada dillere düştü 😂
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