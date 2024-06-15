Teklif Gitmiş Ama Kabul Etmemiş: Sergen Yalçın'ın İtirafı Beşiktaşlılar Tarafından Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Teklif Gitmiş Ama Kabul Etmemiş: Sergen Yalçın'ın İtirafı Beşiktaşlılar Tarafından Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile görüştüklerini söyledi. Kafa Sports'a konuşan Yalçın'ın açıklamaları, taraftarların tepkisini topladı.
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Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, yeni sezon için Beşiktaş ile görüştüğünü açıkladı.
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Kafa Sports'a konuk olan Yalçın, Başkan Arat'ın kendisini aradığını ve sunum istediğini aktardı.
51 yaşındaki teknik adam, kulübün tutumuna sitem etti. 👇
Yalçın'ın sözlerine taraftarların tepkileri 👇
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futbolcuykende böyleydi, o yüzden takım takım sürttü durdu. efsane olacakken şaklaban oldu.
Sergen seni severim iyisin hoşsun bir sene şampiyon yaptın da bize ama sen profesyonellik hiç olmadı hep eksik be kardeşim eskisi kara düzen futbol bitti her... Devamını Gör