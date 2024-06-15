Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Teklif Gitmiş Ama Kabul Etmemiş: Sergen Yalçın'ın İtirafı Beşiktaşlılar Tarafından Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Teklif Gitmiş Ama Kabul Etmemiş: Sergen Yalçın'ın İtirafı Beşiktaşlılar Tarafından Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 09:13

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile görüştüklerini söyledi. Kafa Sports'a konuşan Yalçın'ın açıklamaları, taraftarların tepkisini topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, yeni sezon için Beşiktaş ile görüştüğünü açıkladı.

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, yeni sezon için Beşiktaş ile görüştüğünü açıkladı.

Kafa Sports'a konuk olan Yalçın, Başkan Arat'ın kendisini aradığını ve sunum istediğini aktardı.

Kafa Sports'a konuk olan Yalçın, Başkan Arat'ın kendisini aradığını ve sunum istediğini aktardı.

51 yaşındaki teknik adam, kulübün tutumuna sitem etti. 👇

51 yaşındaki teknik adam, kulübün tutumuna sitem etti. 👇

'Hasan abi beni aradı. İki tane hoca adayı var diyince bana fikrimi soracak zannettim. 'Kim abi?' dedim Bir seninle görüşeceğim dedi. 'Öbürü kim?' dedim. 'Öbürü de Nuri Şahin.' dedi. İkimizle görüşecekmiş, biz bir sunum yapacakmışız ve sonrasında bir tercih olacakmış. Ben biraz daha ciddiye alınmamızı beklerdim. Daha saygı duyulmasını beklerdim. Sonra ben, 'Abi konuyu uzatmaya gerek yok.' dedim. Böyle konuşmalar yapmaya alışık birisi değilim. 'Çalışacaksam bir yerde, inanacağım ve güveneceğim bir yerde çalışmak isterim.' dedim ve teşekkür ettim. Teklif de teklif gibi değildi. Samimi bir konuşmaydı. Belki samimiyetten dolayı olmuş olabilir ama ben bu konuşmaya üzüldüm.'

Yalçın'ın sözlerine taraftarların tepkileri 👇

Yalçın'ın sözlerine taraftarların tepkileri 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
GardıropFuat

futbolcuykende böyleydi, o yüzden takım takım sürttü durdu. efsane olacakken şaklaban oldu.

can palabıyık

Sergen seni severim iyisin hoşsun bir sene şampiyon yaptın da bize ama sen profesyonellik hiç olmadı hep eksik be kardeşim eskisi kara düzen futbol bitti her... Devamını Gör