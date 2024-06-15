Teklif Gitmiş Ama Kabul Etmemiş: Sergen Yalçın'ın İtirafı Beşiktaşlılar Tarafından Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

'Hasan abi beni aradı. İki tane hoca adayı var diyince bana fikrimi soracak zannettim. 'Kim abi?' dedim Bir seninle görüşeceğim dedi. 'Öbürü kim?' dedim. 'Öbürü de Nuri Şahin.' dedi. İkimizle görüşecekmiş, biz bir sunum yapacakmışız ve sonrasında bir tercih olacakmış. Ben biraz daha ciddiye alınmamızı beklerdim. Daha saygı duyulmasını beklerdim. Sonra ben, 'Abi konuyu uzatmaya gerek yok.' dedim. Böyle konuşmalar yapmaya alışık birisi değilim. 'Çalışacaksam bir yerde, inanacağım ve güveneceğim bir yerde çalışmak isterim.' dedim ve teşekkür ettim. Teklif de teklif gibi değildi. Samimi bir konuşmaydı. Belki samimiyetten dolayı olmuş olabilir ama ben bu konuşmaya üzüldüm.'