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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst Dönemi Resmen Başladı!

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst Dönemi Resmen Başladı!

Beşiktaş
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 14:31

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlı kulüpte benimseyeceği oyun anlayışını ve merak edilenleri yanıtladı.

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Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Giovanni van Bronckhosrt ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Giovanni van Bronckhosrt ile sözleşme imzaladı.

Stadyumda düzenlenen imza töreni ile kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Hollandalı, takımına 4-3-3 sistemini oynatacağını belirtti.

Stadyumda düzenlenen imza töreni ile kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Hollandalı, takımına 4-3-3 sistemini oynatacağını belirtti.

"Sabırsızlanıyorum"

"Sabırsızlanıyorum"

'Sayın başkan çok teşekkür ediyorum sıcak karşılamanız için. Burada olmaktan çok memnunum. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum. Onlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden geleni yapacağız Beşiktaş'ı başarıya ulaştırmak için. Bu güzel kulüpte görevime başlamak için sabırsızlanıyorum.'

Beşiktaş'taki herkesin çok çalışması çok önemli. Mücadele edeceğiz bu kesin. Zaferler için savaşan bir takımın mücadele etmesi lazım. Sezona Ağustos'ta başlamış olacağız. İlk günden itibaren çalışmalarımız olacak herkese bu noktada ihtiacımız var. Serdar Hoca gibi isimlerden faydalanacağız. Çok güvende hissediyorum. Bu enerjiye ihtiyacımız var.'

"En önemli şey esneklik"

"En önemli şey esneklik"

'Ben Hollanda'da 4-3-3 sistemi içinde büyüdüm. Hocalık yaptığım takımlarda en önemli şey esneklikti. Taktiksel anlamda esnek olmak, Rangers'ta yaptığım şey bu olmuştu. Beşiktaş'ta da bu olacaktır.'

"Kafamda çok net bir fikir oluştu"

"Kafamda çok net bir fikir oluştu"

'Çok fazla maçını izledim takımın, nasıl oynadığını gördüm. Brad ile birlikte takıma kazandıracağımız oyuncuları belirleyeceğiz. Tüm oyuncularımız herkes ligde daha iyi olmak isteyecektir. Bu sene farklı bir sezon olacak. Oyuncularımıza da taktiklerimizle yardımcı olacağız. Geçen sezon, nasıl oynamamız gerektiği konusunda kafamda çok net bir fikir oluşturdu.'

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"Sert bir kişiliğe bürünebilirim"

"Sert bir kişiliğe bürünebilirim"

'Daha öncede de dediğim gibi çok net bir oyun sistemi ve yapımız olması lazım. Daha önce dediğim gibi çok iyi hocalarla bir sistem içerisinde büyüdüm bu nedenle disiplin ve odağımızın olması çok iyi olacaktır. Herkes istediği şeyi yapmaya kalkarsa sert bir kişiliğe bürünebilirim. Benim için önemli olan yüzde 100 hazır olmaktır. Benim için önemli olan başarılı olmaktır ve bunun yolu antrenmandan geçer.'

Beşiktaşlı taraftarların yeni teknik direktörlerine dair görüşleri 👇

Beşiktaşlı taraftarların yeni teknik direktörlerine dair görüşleri 👇
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