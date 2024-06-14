Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst Dönemi Resmen Başladı!
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst Dönemi Resmen Başladı!
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Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Giovanni van Bronckhosrt ile sözleşme imzaladı.
Stadyumda düzenlenen imza töreni ile kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Hollandalı, takımına 4-3-3 sistemini oynatacağını belirtti.
"Sabırsızlanıyorum"
"En önemli şey esneklik"
"Kafamda çok net bir fikir oluştu"
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"Sert bir kişiliğe bürünebilirim"
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