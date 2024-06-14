Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst Dönemi Resmen Başladı!

'Sayın başkan çok teşekkür ediyorum sıcak karşılamanız için. Burada olmaktan çok memnunum. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum. Onlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden geleni yapacağız Beşiktaş'ı başarıya ulaştırmak için. Bu güzel kulüpte görevime başlamak için sabırsızlanıyorum.'

Beşiktaş'taki herkesin çok çalışması çok önemli. Mücadele edeceğiz bu kesin. Zaferler için savaşan bir takımın mücadele etmesi lazım. Sezona Ağustos'ta başlamış olacağız. İlk günden itibaren çalışmalarımız olacak herkese bu noktada ihtiacımız var. Serdar Hoca gibi isimlerden faydalanacağız. Çok güvende hissediyorum. Bu enerjiye ihtiyacımız var.'