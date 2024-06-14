Filenin Sultanları'nın Bundan Haberi Var mı? Lavarini'nin Brezilyalı Gabi İçin Kullandığı İfadeyi Görmelisiniz
Filenin Sultanları'nın Bundan Haberi Var mı? Lavarini'nin Brezilyalı Gabi İçin Kullandığı İfadeyi Görmelisiniz
Milletler Ligi'nde mücadele eden Polonya'nın başantrenörü Stefano Lavarini'nin eski Vakıfbak oyuncusu ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Gabi için kullandığı ifade, sosyal medyada gündem oldu. Konu, voleybolseverleri adeta ikiye böldü. Lavarini'nin sözlerini haklı bulanlar da oldu bulmayanlar da.
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz gün başantrenör Stefano Lavarini ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
2023-2024 sezonunun başında göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübü Sultanlar Ligi ile Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaştırmış, CEV Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etmişti.
Yeni sezonda Vero Volley Milano'da görev yapacak olan, şu sıralarda da Polonya ile Milletler Ligi'nde mücadele eden 45 yaşındaki koç, Brezilyalı Gabi'yi öve öve bitiremedi.
Lavarini, Vakıfbank'ın eski yıldızı ve geçen yılın en iyi smaçörü seçilen Brezilyalı hakkında "Voleybolun Tanrısının kızı" dedi.
Bu tanımlama, voleybolseverlerin büyük çoğunluğunun tepksini aldı ancak kendisine hak verenler de oldu.
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