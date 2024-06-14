Filenin Sultanları'nın Bundan Haberi Var mı? Lavarini'nin Brezilyalı Gabi İçin Kullandığı İfadeyi Görmelisiniz

Milletler Ligi'nde mücadele eden Polonya'nın başantrenörü Stefano Lavarini'nin eski Vakıfbak oyuncusu ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Gabi için kullandığı ifade, sosyal medyada gündem oldu. Konu, voleybolseverleri adeta ikiye böldü. Lavarini'nin sözlerini haklı bulanlar da oldu bulmayanlar da.