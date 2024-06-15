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Neredeyse Herkes Aynı Cevabı Verdi! Filenin Sultanları Takımın En Komiğini Belirledi

Neredeyse Herkes Aynı Cevabı Verdi! Filenin Sultanları Takımın En Komiğini Belirledi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 08:35

Filenin Sultanları'na Milletler Ligi'ndeki Çin karşılaşması öncesinde 'takımın en komiği kim?' diye soruldu. Başarılı voleybolcularımızın birçoğu aynı cevabı verdi. Başantrenörümüz Daniele Santarelli'nin söylediği isimse voleybolseverleri şaşırtmadı. (4Bir4Bir)

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Milletler Ligi'nin ikinci haftasını namağlup kapatan, Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı üçüncü haftaya da 2'de 2 ile başlayan Filenin Sultanları, bugün saat 15.30'da Çin ile kozlarını paylaşacak.

Milletler Ligi'nin ikinci haftasını namağlup kapatan, Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı üçüncü haftaya da 2'de 2 ile başlayan Filenin Sultanları, bugün saat 15.30'da Çin ile kozlarını paylaşacak.

Sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde 4Bir4Bir, voleybolcularımıza "takımın en komiği kim?" diye sordu.

Sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde 4Bir4Bir, voleybolcularımıza "takımın en komiği kim?" diye sordu.

Milliler, genellikle Aslı Kalaç derken koç Santarelli Elif cevabını verdi.

Milliler, genellikle Aslı Kalaç derken koç Santarelli Elif cevabını verdi.

İşte o anlar👇

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