Neredeyse Herkes Aynı Cevabı Verdi! Filenin Sultanları Takımın En Komiğini Belirledi

Filenin Sultanları'na Milletler Ligi'ndeki Çin karşılaşması öncesinde 'takımın en komiği kim?' diye soruldu. Başarılı voleybolcularımızın birçoğu aynı cevabı verdi. Başantrenörümüz Daniele Santarelli'nin söylediği isimse voleybolseverleri şaşırtmadı. (4Bir4Bir)