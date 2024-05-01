Ankara'da Dışarda Yemek Yemeden Önce Mutlaka Bakmanız Gereken Mekan Adisyonları
Ankara'da Dışarda Yemek Yemeden Önce Mutlaka Bakmanız Gereken Mekan Adisyonları
Her şey her gün zamlanırken dışarıda yemek yemek neredeyse lüks oldu. Ankara'da son duruma bakalım dedik, hepsi birbirinden değişik adisyonlara ulaştık.
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