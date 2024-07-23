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Yeni Fobimiz Hayırlı Olsun: Kollarında Durduk Yere Çıkan Morlukları Paylaşan Kullanıcı Tartışma Yarattı

Yeni Fobimiz Hayırlı Olsun: Kollarında Durduk Yere Çıkan Morlukları Paylaşan Kullanıcı Tartışma Yarattı

Morluk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 17:31

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, sabah uyandığında kolunda bir morluk belirdiğini dile getirdi. Nedenini bilmediği bir şekilde kolu moraran başka kullanıcılar da vardı. Görenler ise 'Yeni fobinin kilidi açıldı' dedi!

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, sabah uyandığında kolunda bir morluk belirdiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, sabah uyandığında kolunda bir morluk belirdiğini dile getirdi.
twitter.com

Ardından bu izin biraz daha belirginleştiği bu fotoğrafı paylaştı.

Ardından bu izin biraz daha belirginleştiği bu fotoğrafı paylaştı.
twitter.com

Nedenini bilmediği bir şekilde kolu moraran başka kullanıcılar da vardı. Görenler ise 'Yeni fobinin kilidi açıldı' dedi!

Nedenini bilmediği bir şekilde kolu moraran başka kullanıcılar da vardı. Görenler ise 'Yeni fobinin kilidi açıldı' dedi!
twitter.com

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