Yeni Fobimiz Hayırlı Olsun: Kollarında Durduk Yere Çıkan Morlukları Paylaşan Kullanıcı Tartışma Yarattı
Yeni Fobimiz Hayırlı Olsun: Kollarında Durduk Yere Çıkan Morlukları Paylaşan Kullanıcı Tartışma Yarattı
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, sabah uyandığında kolunda bir morluk belirdiğini dile getirdi. Nedenini bilmediği bir şekilde kolu moraran başka kullanıcılar da vardı. Görenler ise 'Yeni fobinin kilidi açıldı' dedi!
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, sabah uyandığında kolunda bir morluk belirdiğini dile getirdi.
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Ardından bu izin biraz daha belirginleştiği bu fotoğrafı paylaştı.
Nedenini bilmediği bir şekilde kolu moraran başka kullanıcılar da vardı. Görenler ise 'Yeni fobinin kilidi açıldı' dedi!
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