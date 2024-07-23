Dişi Doğup Erkeğe Dönüşen Gökkuşağı Balığı Goygoycuların Diline Fena Düştü
Dişi Doğup Erkeğe Dönüşen Gökkuşağı Balığı Goygoycuların Diline Fena Düştü
Geçtiğimiz yıllarda Maldivler'de keşfedilen dişiyken erkeğe dönüşen balık tekrardan gündem oldu. Bu ilginç balık türü goygoycuların dilinden kurtulamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maldivlerde şimdiye kadar tanımlanan yüzlerce balık türüne çok ilginç yeni bir tanesi daha eklendi. Ayrıca bu balığın yeni bir tür olarak tanımlanması yaşam döngüsündeki cinsiyet değişimi nedeniyle bir ilki teşkil ediyor. Rose-Veiled Fairy Wrasse olarak isimlendirilen gökkuşağı rengindeki balık dişi olarak doğuyor ve sonradan erkeğe dönüşüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz yıllarda keşfedilen bu balık, tekrardan sosyal medyada gündem oldu. Erkekten dişiye dönüşen bu balık türü, goygoycuların dilinden kaçamadı.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın