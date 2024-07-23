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Dişi Doğup Erkeğe Dönüşen Gökkuşağı Balığı Goygoycuların Diline Fena Düştü

Dişi Doğup Erkeğe Dönüşen Gökkuşağı Balığı Goygoycuların Diline Fena Düştü

balık türü
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 22:19

Geçtiğimiz yıllarda Maldivler'de keşfedilen dişiyken erkeğe dönüşen balık tekrardan gündem oldu. Bu ilginç balık türü goygoycuların dilinden kurtulamadı.

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Maldivlerde şimdiye kadar tanımlanan yüzlerce balık türüne çok ilginç yeni bir tanesi daha eklendi. Ayrıca bu balığın yeni bir tür olarak tanımlanması yaşam döngüsündeki cinsiyet değişimi nedeniyle bir ilki teşkil ediyor. Rose-Veiled Fairy Wrasse olarak isimlendirilen gökkuşağı rengindeki balık dişi olarak doğuyor ve sonradan erkeğe dönüşüyor.

Maldivlerde şimdiye kadar tanımlanan yüzlerce balık türüne çok ilginç yeni bir tanesi daha eklendi. Ayrıca bu balığın yeni bir tür olarak tanımlanması yaşam döngüsündeki cinsiyet değişimi nedeniyle bir ilki teşkil ediyor. Rose-Veiled Fairy Wrasse olarak isimlendirilen gökkuşağı rengindeki balık dişi olarak doğuyor ve sonradan erkeğe dönüşüyor.

Geçtiğimiz yıllarda keşfedilen bu balık, tekrardan sosyal medyada gündem oldu. Erkekten dişiye dönüşen bu balık türü, goygoycuların dilinden kaçamadı.

Geçtiğimiz yıllarda keşfedilen bu balık, tekrardan sosyal medyada gündem oldu. Erkekten dişiye dönüşen bu balık türü, goygoycuların dilinden kaçamadı.

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