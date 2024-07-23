Bodrum'da Bir Influencer Partisine Katılan İngiliz Bir Blog Yazarı Gördüğü Acı Tabloyu Anlattı
Bodrum'da Bir Influencer Partisine Katılan İngiliz Bir Blog Yazarı Gördüğü Acı Tabloyu Anlattı
Nick Thompson isimli bir blog yazarı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye tatile geldi. Bodrum'daki anılarını kalem alan Thompson, bu süreçte bir infleuncer partisine katıldı. Influencer partisinde karşılaştığı Klaudia Fior isimli bir internet ünlüsüyle tanıştıktan sonra bazı acı gerçeklerin altını çizdi.
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Kaynak: VICE
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Nick Thompson isimli bir blog yazarı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye tatile geldi. Bodrum'daki anılarını kalem alan Thompson, bu süreçte bir infleuncer partisine katıldı.
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Bu influencer partisinde dünyanın dört bir yanından birçok kişi olduğunu söylüyor Thompson. Bu partide ise Londra'da yaşamaya başlayan Fior ile tanışıyor. Fior aslında Polonya'dan İngiltere'ye öğrenci olarak gelmiş bir öğrenci.
Fior ayrıca küçüklüğünden beri 'ana karakter' sendromu olduğunu söylüyor. Tüm herkesin sanki onun dünyasında yaşıyormuş gibi hissettiğini dile getiriyor.
“Gerçekten hiç özel hayatım yok. Yolda alkollü yürüyemiyorum. Küçük bir çocuğun yanıma gelip 'Aman Tanrım, TikTok'taki kız!” demesini istemem."
“Kendimi yakın zamanda duracak gibi görmüyorum. Yaptığım işi seviyorum. Bu harika bir iş. Sanırım biraz daha yayın işlerine girmek istiyorum. Gazeteci olarak başlamıştım. Ama sosyal medyanın bunda hala büyük bir rol oynayacağını biliyorum.”
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"Aklımda sürekli içerik var. Nereye gidersem gideyim beynim son sürat çalışıyor. Bu işin ikinci en büyük eksilerinden bir tanesi."
Morning Consult'ın raporuna göre Z kuşağının yüzde 53'ü influencer olmak istiyor. Birleşik Krallık'taki influencerların yaklaşık 5'te 1'i içerik oluşturmayı birincil gelirleri haline getirmeye çalışıyor.
Thompson yazısında bu yaşam tarzını 'fantezi dünyası' olarak tanımlıyor.
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