Bodrum'da Bir Influencer Partisine Katılan İngiliz Bir Blog Yazarı Gördüğü Acı Tabloyu Anlattı

“Kariyer bana sadece finansal istikrar ve özgürlük açısından değil, aynı zamanda etkinlikler veya birlikte çalışmak isteyebileceğim belirli insanlarla konuşabilmek gibi potansiyel olarak isteyebileceğim her şeye çok fazla erişim sağlıyor. Takipçilerinizin olması size kapıda bir ayak sağlıyor. Ve kendime daha çok güveniyorum.”