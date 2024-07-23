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Bodrum'da Bir Influencer Partisine Katılan İngiliz Bir Blog Yazarı Gördüğü Acı Tabloyu Anlattı

Bodrum'da Bir Influencer Partisine Katılan İngiliz Bir Blog Yazarı Gördüğü Acı Tabloyu Anlattı

Bodrum Influencer
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 23:58

Nick Thompson isimli bir blog yazarı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye tatile geldi. Bodrum'daki anılarını kalem alan Thompson, bu süreçte bir infleuncer partisine katıldı. Influencer partisinde karşılaştığı Klaudia Fior isimli bir internet ünlüsüyle tanıştıktan sonra bazı acı gerçeklerin altını çizdi.

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Kaynak: VICE

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Nick Thompson isimli bir blog yazarı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye tatile geldi. Bodrum'daki anılarını kalem alan Thompson, bu süreçte bir infleuncer partisine katıldı.

Nick Thompson isimli bir blog yazarı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye tatile geldi. Bodrum'daki anılarını kalem alan Thompson, bu süreçte bir infleuncer partisine katıldı.

Bu influencer partisinde dünyanın dört bir yanından birçok kişi olduğunu söylüyor Thompson. Bu partide ise Londra'da yaşamaya başlayan Fior ile tanışıyor. Fior aslında Polonya'dan İngiltere'ye öğrenci olarak gelmiş bir öğrenci.

Bu influencer partisinde dünyanın dört bir yanından birçok kişi olduğunu söylüyor Thompson. Bu partide ise Londra'da yaşamaya başlayan Fior ile tanışıyor. Fior aslında Polonya'dan İngiltere'ye öğrenci olarak gelmiş bir öğrenci.

E tabii bu süreçte Fior, reklamcılıkla ve medyayla ilgileniyor. Akabinde kendi çapında 'flört' süreçleriyle alakalı bazı video içerikleri yapıyor.

Fior ayrıca küçüklüğünden beri 'ana karakter' sendromu olduğunu söylüyor. Tüm herkesin sanki onun dünyasında yaşıyormuş gibi hissettiğini dile getiriyor.

Fior ayrıca küçüklüğünden beri 'ana karakter' sendromu olduğunu söylüyor. Tüm herkesin sanki onun dünyasında yaşıyormuş gibi hissettiğini dile getiriyor.

“Kariyer bana sadece finansal istikrar ve özgürlük açısından değil, aynı zamanda etkinlikler veya birlikte çalışmak isteyebileceğim belirli insanlarla konuşabilmek gibi potansiyel olarak isteyebileceğim her şeye çok fazla erişim sağlıyor. Takipçilerinizin olması size kapıda bir ayak sağlıyor. Ve kendime daha çok güveniyorum.”

“Gerçekten hiç özel hayatım yok. Yolda alkollü yürüyemiyorum. Küçük bir çocuğun yanıma gelip 'Aman Tanrım, TikTok'taki kız!” demesini istemem."

“Gerçekten hiç özel hayatım yok. Yolda alkollü yürüyemiyorum. Küçük bir çocuğun yanıma gelip 'Aman Tanrım, TikTok'taki kız!” demesini istemem."

“Kendimi yakın zamanda duracak gibi görmüyorum. Yaptığım işi seviyorum. Bu harika bir iş. Sanırım biraz daha yayın işlerine girmek istiyorum. Gazeteci olarak başlamıştım. Ama sosyal medyanın bunda hala büyük bir rol oynayacağını biliyorum.”

“Kendimi yakın zamanda duracak gibi görmüyorum. Yaptığım işi seviyorum. Bu harika bir iş. Sanırım biraz daha yayın işlerine girmek istiyorum. Gazeteci olarak başlamıştım. Ama sosyal medyanın bunda hala büyük bir rol oynayacağını biliyorum.”
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"Aklımda sürekli içerik var. Nereye gidersem gideyim beynim son sürat çalışıyor. Bu işin ikinci en büyük eksilerinden bir tanesi."

"Aklımda sürekli içerik var. Nereye gidersem gideyim beynim son sürat çalışıyor. Bu işin ikinci en büyük eksilerinden bir tanesi."

Fior, barmenler su getirirken bile bu anı kaydediyormuş. Thompson yazısında Fior'un yapacağı tüm işleri sosyal medyada paylaştığını dile getiriyor.

Morning Consult'ın raporuna göre Z kuşağının yüzde 53'ü influencer olmak istiyor. Birleşik Krallık'taki influencerların yaklaşık 5'te 1'i içerik oluşturmayı birincil gelirleri haline getirmeye çalışıyor.

Morning Consult'ın raporuna göre Z kuşağının yüzde 53'ü influencer olmak istiyor. Birleşik Krallık'taki influencerların yaklaşık 5'te 1'i içerik oluşturmayı birincil gelirleri haline getirmeye çalışıyor.

Thompson yazısında bu yaşam tarzını 'fantezi dünyası' olarak tanımlıyor.

Thompson yazısında bu yaşam tarzını 'fantezi dünyası' olarak tanımlıyor.

'Her şey mükemmel, arzulanan ve karmaşık olmayan bir resim gibi. Bu bir fantezi dünyası.'

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