Uçuş Görevlisi, Seyahat Esnasında Yolcuların En Çok Çaldığı Şeyi İtiraf Etti
Uçuş Görevlisi, Seyahat Esnasında Yolcuların En Çok Çaldığı Şeyi İtiraf Etti
Kaynak: https://www.ladbible.com/lifestyle/tr...
Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi, yolcuların uçaktan en çok 'çaldığı' şeyi söyleyerek ağızları açık bıraktı desek yanılmayız.
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Sizler de takdir edersiniz ki uçuş görevlileri zaman zaman yolcular hakkında bazı geri dönütlerde bulunuyor, yolculuk esnasında yaşanan bazı olayları anlatıyor.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi, yolcuların uçaktan en çok 'çaldığı' şeyi söyleyerek ağızları açık bıraktı desek yanılmayız.
Irish Times'a konuşan Paula Gahan isimli uçuş görevlisi, yolcuların uçaktan yemek çaldığını dile getiriyor.
"Yolcular pakette bir yiyecek görseler bile çantaya atıveriyorlar. Bu yiyeceğin ya da atıştırmalığın kendilerine ait olmasına gerek yok. Evet, size ait olan bir yemek, paketliyse her an çalınabilir."
"Bir keresinde San Francisco'ya uçarken bir paket jelibon almıştım. Girişteki bir yere koyup işimi halletmeye gittiğimde 7-8 dakika içerisinde yok olmuştu."
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"Sadece ufak bir hatırlatma! İnsanların yiyeceğini çalmamalısınız ya da açık pakette bir jelibon gördüğünüzde cebe indirmemelisiniz."
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