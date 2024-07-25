Erkeklerin Yeni Yaz Kombini! Modaya Pek Bi' Uygun Kısa Kollu Takım Elbise Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Erkeklerin Yeni Yaz Kombini! Modaya Pek Bi' Uygun Kısa Kollu Takım Elbise Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Daha önce hiç kısa kollu takım elbise görmüş müydünüz? Sosyal platformlarda 'yaz kombini' adı altında servis edilen takım elbise sosyal medyayı ikiye böldü.
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Takım elbisenin yakışmadığı erkek çok nadirdir. Bu nedenle de resmi buluşmalarda ya da iş yerlerinde birçok kez tercih edilir.
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Peki daha önce hiç kısa kollu takım elbise görmüş müydünüz? Sosyal platformlarda 'yaz kombini' adı altında servis edilen bu takım elbise sosyal medyayı ikiye böldü.
İsterseniz o pek bi' modaya uygun takım elbiseyi bir de mankenin üzerinde görelim👇
Peki diğer kişiler bu takım elbise hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇
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