Google'ın Yeni Rakibi mi? OpenAI Yapay Zeka Destekli Yeni Arama Motoru SearchGPT'yi Duyurdu!
Google'ın Yeni Rakibi mi? OpenAI Yapay Zeka Destekli Yeni Arama Motoru SearchGPT'yi Duyurdu!
OpenAI, yapay zeka desteğiyle çalışan bir arama moturu üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu sayede Google pazarında önemli bir pay sahibi olmak istediği dile getiriliyor.
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OpenAI, yapay zeka desteğiyle çalışan bir arama moturu üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu sayede Google pazarında önemli bir pay sahibi olmak istediği dile getiriliyor.
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OpenAI, Perşembe günü yaptığı açıklamada, SearchGPT'nin küçük bir kullanıcı ve yayıncı grubuyla başlatılacağını ve ardından potansiyel olarak daha geniş bir lansman yapılacağını duyurdu. Şirket, nihai olarak bu arama özelliklerini bağımsız bir ürün olarak sunmak yerine ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor.
OpenAI, SearchGPT'nin, şirketin AI modelleri olan ChatGPT gibi, interneti arama yeteneği ile birleştirecek geçici bir prototip olduğunu söyledi. Bu prototip, aramalara sohbet tarzında yanıt verirken, ilgili kaynaklara "açık bağlantılar" ile güncel bilgiler sağlayacak.
OpenAI, bir blog yazısında “Web'de cevaplar bulmak çok çaba gerektirebilir ve genellikle ilgili sonuçları elde etmek için birden fazla deneme yapmanız gerekir” dedi.
The Guardian'ın haberine göre SearchGPT'nin bilgilerini nasıl sunduğu ve kaynaklarını nasıl atıfta bulunduğuna bağlı olarak, OpenAI'nin içeriklerini nasıl kullandığı konusunda yayıncılardan gelebilecek tepkilerin artması riski bulunuyor.
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