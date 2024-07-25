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Google'ın Yeni Rakibi mi? OpenAI Yapay Zeka Destekli Yeni Arama Motoru SearchGPT'yi Duyurdu!

Google'ın Yeni Rakibi mi? OpenAI Yapay Zeka Destekli Yeni Arama Motoru SearchGPT'yi Duyurdu!

ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 21:47

OpenAI, yapay zeka desteğiyle çalışan bir arama moturu üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu sayede Google pazarında önemli bir pay sahibi olmak istediği dile getiriliyor.

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OpenAI, yapay zeka desteğiyle çalışan bir arama moturu üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu sayede Google pazarında önemli bir pay sahibi olmak istediği dile getiriliyor.

OpenAI, yapay zeka desteğiyle çalışan bir arama moturu üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu sayede Google pazarında önemli bir pay sahibi olmak istediği dile getiriliyor.

OpenAI, Perşembe günü yaptığı açıklamada, SearchGPT'nin küçük bir kullanıcı ve yayıncı grubuyla başlatılacağını ve ardından potansiyel olarak daha geniş bir lansman yapılacağını duyurdu. Şirket, nihai olarak bu arama özelliklerini bağımsız bir ürün olarak sunmak yerine ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor.

OpenAI, Perşembe günü yaptığı açıklamada, SearchGPT'nin küçük bir kullanıcı ve yayıncı grubuyla başlatılacağını ve ardından potansiyel olarak daha geniş bir lansman yapılacağını duyurdu. Şirket, nihai olarak bu arama özelliklerini bağımsız bir ürün olarak sunmak yerine ChatGPT'ye entegre etmeyi planlıyor.

OpenAI, SearchGPT'nin, şirketin AI modelleri olan ChatGPT gibi, interneti arama yeteneği ile birleştirecek geçici bir prototip olduğunu söyledi. Bu prototip, aramalara sohbet tarzında yanıt verirken, ilgili kaynaklara "açık bağlantılar" ile güncel bilgiler sağlayacak.

OpenAI, SearchGPT'nin, şirketin AI modelleri olan ChatGPT gibi, interneti arama yeteneği ile birleştirecek geçici bir prototip olduğunu söyledi. Bu prototip, aramalara sohbet tarzında yanıt verirken, ilgili kaynaklara "açık bağlantılar" ile güncel bilgiler sağlayacak.

Arama özelliği, şirketi özellikle Google ve OpenAI'nin en büyük yatırımcısı Microsoft'un ürünü olan Bing gibi büyük arama motorlarına doğrudan rakip olarak konumlandırıyor.

OpenAI, bir blog yazısında “Web'de cevaplar bulmak çok çaba gerektirebilir ve genellikle ilgili sonuçları elde etmek için birden fazla deneme yapmanız gerekir” dedi.

OpenAI, bir blog yazısında “Web'de cevaplar bulmak çok çaba gerektirebilir ve genellikle ilgili sonuçları elde etmek için birden fazla deneme yapmanız gerekir” dedi.

Aramaya yeni bir yol' olarak tanımlanan bu özellik hakkında, “Modellerimizin sohbet yeteneklerini web'den alınan gerçek zamanlı bilgilerle geliştirerek, aradığınızı bulmanın daha hızlı ve kolay olabileceğine inanıyoruz” diye ekledi.

The Guardian'ın haberine göre SearchGPT'nin bilgilerini nasıl sunduğu ve kaynaklarını nasıl atıfta bulunduğuna bağlı olarak, OpenAI'nin içeriklerini nasıl kullandığı konusunda yayıncılardan gelebilecek tepkilerin artması riski bulunuyor.

The Guardian'ın haberine göre SearchGPT'nin bilgilerini nasıl sunduğu ve kaynaklarını nasıl atıfta bulunduğuna bağlı olarak, OpenAI'nin içeriklerini nasıl kullandığı konusunda yayıncılardan gelebilecek tepkilerin artması riski bulunuyor.

OpenAI, SearchGPT için yayıncılarla iş birliği yaptığını ve içeriklerinin sonuçlarda nasıl görüneceği konusunda onlara seçenekler sunduğunu belirtti. Ayrıca güvenilir kaynakları teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.

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