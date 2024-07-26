Buluşacağı Kadının Yüzünü Beğenmediği İçin Buluşmayı İptal Eden Adamdan Dumur Eden Açıklamalar
Buluşacağı Kadının Yüzünü Beğenmediği İçin Buluşmayı İptal Eden Adamdan Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir adam, konuştuğu bir kadının yüzünü beğenmediği için buluşmayı iptal ettiğini dile getirdi. 'Çok çirkindi' diyerek açıklamalarına devam eden adamın söyledikleri dumur etti.
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İlk buluşmalardaki dinamik çok önemli sizler de takdir edersiniz ki. Bu nedenle ikili ilişkilerin gidişatını genellikle ilk buluşma belirler.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir adam, konuştuğu bir kadının yüzünü beğenmediği için buluşmayı iptal ettiğini dile getirdi.
“Bir gün konuşmaya başladık. Çok komik, gerçekten iyi ve sevecen bir tip. İkimizin de benzer bir mizah anlayışı var ve onu tanımak gerçekten ilgimi çekmeye başladı.
“İşte burada hata yaptım, onu görmeden önce çıkma teklif ettim. Buluşma ayarlandıktan sonra, onun bazı fotoğraflarını paylaşmasını istedim, bu yüzden ona önce Instagram'ımı verdim. Onu ilk gördüğümde tüm ilgimi kaybetmiş gibi hissettim. Çok çirkindi."
“Ben de aşırı yakışıklı değilim ama kendimi yüzeysel bir insan olarak görmüyorum. Gerçekten bağ kurabileceğim biriyle birlikte olmak istiyorum, ama evet, itiraf etmeliyim ki o kadar da yüzeysel olmadığımı fark etmek alçakgönüllü hissettirdi.”
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“Ona harika bir insan olduğunu ama benim tipim olmadığını söyledim. Ona arkadaş olarak devam edip edemeyeceğimizi sordum ve eğer istemezse ona her şeyin en iyisini diledim."
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