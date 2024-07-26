Birine İç Çekecek Kadar Aşık Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Herkesi Hüzünlendirdi
Birine İç Çekecek Kadar Aşık Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Herkesi Hüzünlendirdi
Daha önce hiç birine bakınca iç çekecek kadar aşık oldunuz mu? Bir kullanıcı, güncel aşk durumunu tek bir cümleyle anlattı. Gelen yorumlar ise herkesi hüzünlendirdi.
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Sizler de takdir edersiniz aşk epey yoğun bi' duygu. Bu yoğunluk kişiden kişiye göre değişebiliyor.
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Peki daha önce hiç birine bakınca iç çekecek kadar aşık oldunuz mu?
Diğer kullanıcılar ne düşünüyor bu konu hakkında? Buyrun beraber bakalım👇
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