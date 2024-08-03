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Babalarıyla Olan Minimum Mesajlaşmalarıyla Güldürmeyi Başaranlar

Babalarıyla Olan Minimum Mesajlaşmalarıyla Güldürmeyi Başaranlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.08.2024 - 17:12

Babalarla kurulan iletişim muhtemelen her zaman minimum düzeydedir. Hele ki söz konusu mesajlaşma olunca! Babalar dertlerini tek bir emojiyle anlatır, yeri gelir tek bir işaret yeterli olur.

Babalarıyla olan minimum mesajlaşmalarla güldürenlere gelin bir bakalım!

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İletişim kurmanın en zor olduğu burç kesinlikle baba burcu! 😂

İletişim kurmanın en zor olduğu burç kesinlikle baba burcu! 😂

Yaşları ne olursa olsun, burçları ne olursa olsun babalar babadır. Birçoğunda da benzer davranışlar görülür. Baba olunca yüklenen minimum düzeyde iletişim de bunlardan biri.

Bir sosyal medya kullanıcısı, babasıyla olan mesajlaşmasını paylaşarak buna çok güzel bir örnek verdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, babasıyla olan mesajlaşmasını paylaşarak buna çok güzel bir örnek verdi.
twitter.com

Ardından birçok kişiden mesajlaşma örnekleri geldi! 😂

Ardından birçok kişiden mesajlaşma örnekleri geldi! 😂
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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