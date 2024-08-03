Babalarıyla Olan Minimum Mesajlaşmalarıyla Güldürmeyi Başaranlar
Babalarıyla Olan Minimum Mesajlaşmalarıyla Güldürmeyi Başaranlar
Babalarla kurulan iletişim muhtemelen her zaman minimum düzeydedir. Hele ki söz konusu mesajlaşma olunca! Babalar dertlerini tek bir emojiyle anlatır, yeri gelir tek bir işaret yeterli olur.
Babalarıyla olan minimum mesajlaşmalarla güldürenlere gelin bir bakalım!
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İletişim kurmanın en zor olduğu burç kesinlikle baba burcu! 😂
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Bir sosyal medya kullanıcısı, babasıyla olan mesajlaşmasını paylaşarak buna çok güzel bir örnek verdi.
Ardından birçok kişiden mesajlaşma örnekleri geldi! 😂
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