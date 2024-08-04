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Türkiye'de Erişimi Engellenmiş VPN Servisleri Listesi: Hangi VPN'ler Erişime Kapalı?

Türkiye'de Erişimi Engellenmiş VPN Servisleri Listesi: Hangi VPN'ler Erişime Kapalı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 23:53

Türkiye’de 2 Ağustos itibariyle BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) kararı ile popüler sosyal medya platformu Instagram’a erişim engellendi. Engelleme kararı sonrası, kullanıcılar Instagram’a yeniden erişim sağlamak için VPN servislerine yöneldi. Ancak, bazı VPN servisleri de Türkiye’den erişim kısıtlamalarına tabi olabiliyor. İşte Türkiye’de erişime engelli olan bazı VPN servisleri...

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Son günlerde, Instagram'a erişim kısıtlaması nedeniyle birçok kullanıcı, sosyal medyada çeşitli VPN servislerini kullanarak platforma ulaşmaya çalışıyor.

Son günlerde, Instagram'a erişim kısıtlaması nedeniyle birçok kullanıcı, sosyal medyada çeşitli VPN servislerini kullanarak platforma ulaşmaya çalışıyor.

Ücretsiz VPN uygulamaları için bu içeriğimize göz atabilirsiniz👇

VPN kullanımı, internet kullanıcılarının sanal bir IP adresi aracılığıyla engellenmiş içeriklere erişmesini sağladığı için bu tür engellerin aşılmasına yardımcı oluyor.

VPN kullanımı, internet kullanıcılarının sanal bir IP adresi aracılığıyla engellenmiş içeriklere erişmesini sağladığı için bu tür engellerin aşılmasına yardımcı oluyor.

Ancak, sosyal medyada Türkiye’deki bazı VPN servislerinin erişime kapalı olduğunu gösteren bir liste paylaşıldı👇

Ancak, sosyal medyada Türkiye’deki bazı VPN servislerinin erişime kapalı olduğunu gösteren bir liste paylaşıldı👇

Kullanıcılar listedeki bazı VPN servislerini kullanabildiklerini dile getirdi.

Kullanıcılar listedeki bazı VPN servislerini kullanabildiklerini dile getirdi.
twitter.com

Bazı kullanıcılar ise listenin aksine internet sağlayıcılarına göre farklılık gösterebildiğini söyledi.

Bazı kullanıcılar ise listenin aksine internet sağlayıcılarına göre farklılık gösterebildiğini söyledi.
twitter.com

Peki VPN ile İnstagram'a nasıl girilir? Yanıtı bu içeriğimizde👇

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