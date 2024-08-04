Türkiye'de Erişimi Engellenmiş VPN Servisleri Listesi: Hangi VPN'ler Erişime Kapalı?
Türkiye'de Erişimi Engellenmiş VPN Servisleri Listesi: Hangi VPN'ler Erişime Kapalı?
Türkiye’de 2 Ağustos itibariyle BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) kararı ile popüler sosyal medya platformu Instagram’a erişim engellendi. Engelleme kararı sonrası, kullanıcılar Instagram’a yeniden erişim sağlamak için VPN servislerine yöneldi. Ancak, bazı VPN servisleri de Türkiye’den erişim kısıtlamalarına tabi olabiliyor. İşte Türkiye’de erişime engelli olan bazı VPN servisleri...
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Son günlerde, Instagram'a erişim kısıtlaması nedeniyle birçok kullanıcı, sosyal medyada çeşitli VPN servislerini kullanarak platforma ulaşmaya çalışıyor.
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VPN kullanımı, internet kullanıcılarının sanal bir IP adresi aracılığıyla engellenmiş içeriklere erişmesini sağladığı için bu tür engellerin aşılmasına yardımcı oluyor.
Ancak, sosyal medyada Türkiye’deki bazı VPN servislerinin erişime kapalı olduğunu gösteren bir liste paylaşıldı👇
Kullanıcılar listedeki bazı VPN servislerini kullanabildiklerini dile getirdi.
Bazı kullanıcılar ise listenin aksine internet sağlayıcılarına göre farklılık gösterebildiğini söyledi.
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Engelli olsa bile yazılımı farklı, güvenilir sitelerden indirip kullanabilirsiniz. Sadece web siteleri engellenebiliyor. Kullanımı engelleyemezler.