Türkiye'de Erişimi Engellenmiş VPN Servisleri Listesi: Hangi VPN'ler Erişime Kapalı?

Türkiye’de 2 Ağustos itibariyle BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) kararı ile popüler sosyal medya platformu Instagram’a erişim engellendi. Engelleme kararı sonrası, kullanıcılar Instagram’a yeniden erişim sağlamak için VPN servislerine yöneldi. Ancak, bazı VPN servisleri de Türkiye’den erişim kısıtlamalarına tabi olabiliyor. İşte Türkiye’de erişime engelli olan bazı VPN servisleri...