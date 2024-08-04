Instagram Yasağına Özlem Gürses'ten Sert Tepki: ''Konu Instagram’ın Kapalı Olması Değil...''
Instagram Yasağına Özlem Gürses'ten Sert Tepki: ''Konu Instagram’ın Kapalı Olması Değil...''
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Türkiye'de sosyal medya platformlarından Instagram'a erişim engellendi. Bu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alındı. Engel kararının ardından, sosyal medyada geniş bir tepkiler silsilesi başladı.
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Bu tepkilerden biri de gazeteci Özlem Gürses'ten geldi. Gürses, Instagram'a erişimin engellenmesini sadece platformun kapalı olmasıyla sınırlı görmediğini belirtti.
Gürses, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bu durumun daha geniş bir sorun olduğunu ifade etti. İşte o paylaşım👇
Öte yandan erişim yasağı yarınki Bakanlar Kurulu gündeminde yer alacak. Konu ile ilgili açıklama gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi.
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