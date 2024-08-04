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Instagram Yasağına Özlem Gürses'ten Sert Tepki: ''Konu Instagram’ın Kapalı Olması Değil...''

Instagram Yasağına Özlem Gürses'ten Sert Tepki: ''Konu Instagram’ın Kapalı Olması Değil...''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 22:45

Instagram’ın erişim engeline yönelik tepkiler sürüyor. Son olarak, gazeteci Özlem Gürses, bu duruma sert bir yanıt verdi. Gürses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Instagram’ın kapalı olmasının meselenin sadece bir parçası olduğunu vurguladı.

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Türkiye'de sosyal medya platformlarından Instagram'a erişim engellendi. Bu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alındı. Engel kararının ardından, sosyal medyada geniş bir tepkiler silsilesi başladı.

Türkiye'de sosyal medya platformlarından Instagram'a erişim engellendi. Bu karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alındı. Engel kararının ardından, sosyal medyada geniş bir tepkiler silsilesi başladı.

Bu tepkilerden biri de gazeteci Özlem Gürses'ten geldi. Gürses, Instagram'a erişimin engellenmesini sadece platformun kapalı olmasıyla sınırlı görmediğini belirtti.

Bu tepkilerden biri de gazeteci Özlem Gürses'ten geldi. Gürses, Instagram'a erişimin engellenmesini sadece platformun kapalı olmasıyla sınırlı görmediğini belirtti.

Gürses, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bu durumun daha geniş bir sorun olduğunu ifade etti. İşte o paylaşım👇

Gürses, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, bu durumun daha geniş bir sorun olduğunu ifade etti. İşte o paylaşım👇
twitter.com

Öte yandan erişim yasağı yarınki Bakanlar Kurulu gündeminde yer alacak. Konu ile ilgili açıklama gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi.

Öte yandan erişim yasağı yarınki Bakanlar Kurulu gündeminde yer alacak. Konu ile ilgili açıklama gazeteci Candaş Tolga Işık'tan geldi.

Işık, ''Instagram yasağı yarınki Bakanlar Kurulu gündemine alındı.'' dedi. Detaylar için👇

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