Instagram'ın Kapatılmasını Mizahıyla Eleştiren Gökhan Ünver TikTok'a Hazırlık Videosu Paylaştı

Gökhan Ünver'i özellikle yaptığı patron tiplemeleriyle tanıyor olabilirsiniz. Kendisi özellikle iş hayatıyla ilgili çektiği videolarla çalışanların dile getiremediği konuları mizahıyla eleştiriyor.
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Gökhan Ünver de Instagram yasağını es geçmedi ve konuyu mizahıyla yorumladı.
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Klasik bir Tiktok canlı yayınını taklit eden Ünver'in videosu beğeni topladı.
İşte o video;
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