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Instagram'ın Kapatılmasını Mizahıyla Eleştiren Gökhan Ünver TikTok'a Hazırlık Videosu Paylaştı

Instagram'ın Kapatılmasını Mizahıyla Eleştiren Gökhan Ünver TikTok'a Hazırlık Videosu Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 21:19

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Gökhan Ünver'i özellikle yaptığı patron tiplemeleriyle tanıyor olabilirsiniz. Kendisi özellikle iş hayatıyla ilgili çektiği videolarla çalışanların dile getiremediği konuları mizahıyla eleştiriyor.

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Gökhan Ünver de Instagram yasağını es geçmedi ve konuyu mizahıyla yorumladı.

Gökhan Ünver de Instagram yasağını es geçmedi ve konuyu mizahıyla yorumladı.

Klasik bir Tiktok canlı yayınını taklit eden Ünver'in videosu beğeni topladı.

Klasik bir Tiktok canlı yayınını taklit eden Ünver'in videosu beğeni topladı.

İşte o video;

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