Instagram'dan Gelir Elde Edenlerin Erişim Sorunu Nedeniyle Yaşadığı Zorluklar Gündemde

Sosyal medya platformları, birçok kullanıcı için sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda bir gelir kaynağı oluşturuyor. Instagram üzerinden ürün satan, içerik üreten veya çeşitli hizmetler sunan kullanıcılar, erişim engeli nedeniyle ciddi sorunlar yaşamaya başladı.