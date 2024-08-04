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Instagram'dan Gelir Elde Edenlerin Erişim Sorunu Nedeniyle Yaşadığı Zorluklar Gündemde

Instagram'dan Gelir Elde Edenlerin Erişim Sorunu Nedeniyle Yaşadığı Zorluklar Gündemde

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 21:55

Sosyal medya platformları, birçok kullanıcı için sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda bir gelir kaynağı oluşturuyor. Instagram üzerinden ürün satan, içerik üreten veya çeşitli hizmetler sunan kullanıcılar, erişim engeli nedeniyle ciddi sorunlar yaşamaya başladı.

BTK kararıyla 2 Ağustos'ta Instagram erişimine engel getirildi. Türkiye'nin gündemine oturan karar sonrası hem ulusal hem uluslararası düzeyde tepkiler geldi.

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Instagram’a erişim engelinin kalkıp kalkmayacağı henüz kesinleşmemişken, sosyal medyada Instagram üzerinden para kazanan kişilerin yaşadığı mağduriyetler gündeme geldi.

Instagram’a erişim engelinin kalkıp kalkmayacağı henüz kesinleşmemişken, sosyal medyada Instagram üzerinden para kazanan kişilerin yaşadığı mağduriyetler gündeme geldi.

Instagram’dan geçimlerini sağlayanlar, bu erişim engeli nedeniyle işlerini sürdürememekten dert yanmaya başladı. Bazı kullanıcılar, o kişilerin yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti👇

Instagram’dan geçimlerini sağlayanlar, bu erişim engeli nedeniyle işlerini sürdürememekten dert yanmaya başladı. Bazı kullanıcılar, o kişilerin yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti👇
twitter.com

Ardından da diğer mağduriyet yaşayanlar tepkilerini dile getirmeye başladı👇

Ardından da diğer mağduriyet yaşayanlar tepkilerini dile getirmeye başladı👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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