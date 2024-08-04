Instagram'a Erişim Engeli Devam Ediyor: BTK'nın Görevleri Nelerdir? 'Katalog Suçlar' Ne Demek?

BTK tarafından yapılan açıklamada, Instagram’ın 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle erişime kapatıldığı duyurulmuştu. Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişim engeli, genellikle yasal bir çerçeveye dayanır. Katalog suçlar kapsamına giren içeriklerin sosyal medya üzerinde yayımlanması veya bu içeriklere destek verilmesi durumunda, BTK veya ilgili yargı organları tarafından erişim engeli kararı alınabilir.