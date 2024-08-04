Instagram'a Erişim Engeli Devam Ediyor: BTK'nın Görevleri Nelerdir? 'Katalog Suçlar' Ne Demek?
Instagram'a Erişim Engeli Devam Ediyor: BTK'nın Görevleri Nelerdir? 'Katalog Suçlar' Ne Demek?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’de dijital iletişim ve internet altyapısının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olan bir devlet kurumu. Son günlerde, BTK’nın Instagram üzerinden aldığı erişim engeli kararı tartışmalara yol açtı. Peki, BTK’nın görevleri neler? Hangi suçlar katalog suçları oluşturur?
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Instagram'a erişim yasağı hakkında tepkiler gelmeye devam ederken, BTK'nın yetki ve sorululukları sıkça araştırılmaya başlandı.
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BTK'nın Yetki ve Sorumlulukları
Katalog Suçları Nelerdir?
İşte katalog suçlar listesi:
Erişim Engeli Kararının Alınması
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Sabah'ta yer alan habere göre, engelin nedeni, Instagram’ın Türkiye’nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri İsmail Haniye’ye ait paylaşımları kaldırması oldu.
Instagram yetkilileri, bu tür içeriklerin kaldırılmasının nedenini, Hamas’ın ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmesi olarak açıkladı.
Öte yandan engellemenin ne zaman kaldırılacağı veya platforma yönelik diğer yaptırımlar hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.
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