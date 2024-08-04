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Instagram'a Erişim Engeli Devam Ediyor: BTK'nın Görevleri Nelerdir? 'Katalog Suçlar' Ne Demek?

Instagram'a Erişim Engeli Devam Ediyor: BTK'nın Görevleri Nelerdir? 'Katalog Suçlar' Ne Demek?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 19:05 Son Güncelleme: 04.08.2024 - 19:19

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’de dijital iletişim ve internet altyapısının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olan bir devlet kurumu. Son günlerde, BTK’nın Instagram üzerinden aldığı erişim engeli kararı tartışmalara yol açtı. Peki, BTK’nın görevleri neler? Hangi suçlar katalog suçları oluşturur?

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Instagram'a erişim yasağı hakkında tepkiler gelmeye devam ederken, BTK'nın yetki ve sorululukları sıkça araştırılmaya başlandı.

Instagram'a erişim yasağı hakkında tepkiler gelmeye devam ederken, BTK'nın yetki ve sorululukları sıkça araştırılmaya başlandı.

Gelin BTK'nın yetkilerine ve katalog suçlar hakkında bilgilere birlikte bakalım...

BTK'nın Yetki ve Sorumlulukları

BTK'nın Yetki ve Sorumlulukları

2000 yılında kurulan BTK, Türkiye’deki iletişim ve bilgi teknolojileri alanını düzenlemek ve denetlemekle sorumlu. Kurumun temel görevleri arasında internet altyapısının güvenliği, hizmet kalitesinin artırılması, rekabetin teşvik edilmesi ve kullanıcı haklarının korunması yer alıyor. Ayrıca, dijital içeriklerin denetlenmesi ve yasal düzenlemelere uygunluğunun sağlanması da BTK’nın sorumlulukları arasında.

Katalog Suçları Nelerdir?

Katalog Suçları Nelerdir?

Katalog suçları, genellikle toplumsal güvenliği tehdit eden nitelikteki ciddi suçları içeriyor. Bu suçlar arasında çocuk istismarı, terör suçları, uyuşturucu ticareti gibi konular bulunuyor. Kısaca katalog suçları, ciddi suçların yayılmasını önlemek amacıyla özel olarak tanımlanmış suç türleridir diyebiliriz.

İşte katalog suçlar listesi:

İşte katalog suçlar listesi:

  • Soykırım Suçu ve Örgütlü İşlenmesi

  • İnsanlığa Karşı Suçlar veÖrgütlü İşlenmesi

  • Göçmen Kaçakçılığı Suçu

  • İnsan Ticareti Suçu

  • Kasten Öldürme Suçları

  • Silahla İşlenen Nitelikli Yaralama Suçu

  • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu

  • İşkence Suçu

  • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence Suçu

  • Cinsel Saldırı Suçunun Basit Bedensel Temas ve Sarkıntılık Haricinde Kalan Kısmı

  • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

  • Hırsızlık ve Nitelikli Suçu

  • Yağma ve Nitelikli Yağma Suçu

  • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

  • Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu

  • Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

  • Düşmanla İşbirliği Yapmak

  • Devlete Karşı Savaşa Tahrik

  • Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma

  • Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım

  • Anayasayı İhlal

  • Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı

  • Yasama Organına Karşı Suç

  • Hükümete Karşı Suç

  • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan

  • Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

  • Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütlere Silah Sağlama

  • Silah Kaçakçılığı Suçları

  • Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Diğer Mensupları Tarafından İşlenen Zimmet Suçu

  • Kaçakçılık Suçlarının Tamamı (Hapis Cezası Gerektirenler)

  • Terör Örgütü Propagandasına Dönüştürülen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde Kimlik Gizlemek Amacıyla Yüzü Gizleme Suçu

Erişim Engeli Kararının Alınması

Erişim Engeli Kararının Alınması

BTK tarafından yapılan açıklamada, Instagram’ın 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle erişime kapatıldığı duyurulmuştu. Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişim engeli, genellikle yasal bir çerçeveye dayanır. Katalog suçlar kapsamına giren içeriklerin sosyal medya üzerinde yayımlanması veya bu içeriklere destek verilmesi durumunda, BTK veya ilgili yargı organları tarafından erişim engeli kararı alınabilir.

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Sabah'ta yer alan habere göre, engelin nedeni, Instagram’ın Türkiye’nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri İsmail Haniye’ye ait paylaşımları kaldırması oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, engelin nedeni, Instagram’ın Türkiye’nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri İsmail Haniye’ye ait paylaşımları kaldırması oldu.

Türkiye, resmi olarak birçok kez Instagram’ı çeşitli içerikler nedeniyle uyardı. Ancak platformun Haniye’nin başsağlığı mesajlarını kaldırması, bu kararın arkasındaki temel etken olarak öne çıkıyor.

Instagram yetkilileri, bu tür içeriklerin kaldırılmasının nedenini, Hamas’ın ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmesi olarak açıkladı.

Instagram yetkilileri, bu tür içeriklerin kaldırılmasının nedenini, Hamas’ın ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmesi olarak açıkladı.

Bu nedenle, algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor.

Öte yandan engellemenin ne zaman kaldırılacağı veya platforma yönelik diğer yaptırımlar hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan engellemenin ne zaman kaldırılacağı veya platforma yönelik diğer yaptırımlar hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

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