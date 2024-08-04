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Mustafa Destici’den Instagram Açıklaması: “Instagram ve Facebook Kendine Çekidüzen Versin”

Mustafa Destici’den Instagram Açıklaması: “Instagram ve Facebook Kendine Çekidüzen Versin”

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.08.2024 - 14:50

Instagram’ın Türkiye’de kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz' dedi.

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Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Destici, Instagram’ın kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Destici, Instagram’ın kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Destici şunları söyledi:

Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Destici şunları söyledi:

'Türkiye aleyhine her türlü paylaşıma müsaade ediliyor ama siyonistlerle, Netanyahu ile ilgili, Batı'nın sembol isimleriyle ilgili birisine çatarsan hesabın askıya alınıyor, paylaşımın kaldırılıyor, hesabın kapatılıyor. Türkiye herhalde buna göz yummayacaktır.'

Instagram, Twitter, Facebook'un kendi sistemleriyle Türk toplumunu yönetmeye çalışmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin sessiz kalmayacağını vurgulayan Destici şu ifadeleri kullandı:

Instagram, Twitter, Facebook'un kendi sistemleriyle Türk toplumunu yönetmeye çalışmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin sessiz kalmayacağını vurgulayan Destici şu ifadeleri kullandı:

Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların babalarının çiftliği değildir. Onların bir kuralı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuralları, Türk milletinin de inancı ve kültürü vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz.'

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