Mustafa Destici’den Instagram Açıklaması: “Instagram ve Facebook Kendine Çekidüzen Versin”
Mustafa Destici’den Instagram Açıklaması: “Instagram ve Facebook Kendine Çekidüzen Versin”
Instagram’ın Türkiye’de kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz' dedi.
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Ümraniye'deki Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuşan Destici, Instagram’ın kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Instagram'ın kapatılmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Destici şunları söyledi:
Instagram, Twitter, Facebook'un kendi sistemleriyle Türk toplumunu yönetmeye çalışmasına Türkiye Cumhuriyeti'nin sessiz kalmayacağını vurgulayan Destici şu ifadeleri kullandı:
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