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Candaş Tolga Işık Açıkladı: Instagram'a Erişim Engeli Yarın Bakanlar Kurulu'nun Gündeminde!

Candaş Tolga Işık Açıkladı: Instagram'a Erişim Engeli Yarın Bakanlar Kurulu'nun Gündeminde!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 22:13 Son Güncelleme: 04.08.2024 - 22:25

Instagram’a erişim engelinin devam ettiği ülkemizde, bu konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı. Işık, Instagram yasağının yarınki Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde yer alacağını duyurdu.

Instagram'ın açılıp açılmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor ve sosyal medyada tepkiler artarak devam ediyor.

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Kullanıcılar, platforma yeniden erişim sağlanıp sağlanmayacağına dair resmi bir açıklama beklerken, gazeteci Candaş Tolga Işık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kullanıcılar, platforma yeniden erişim sağlanıp sağlanmayacağına dair resmi bir açıklama beklerken, gazeteci Candaş Tolga Işık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Işık, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Instagram yasağının yarınki Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde yer alacağını belirtti.👇

Işık, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Instagram yasağının yarınki Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde yer alacağını belirtti.👇
twitter.com

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