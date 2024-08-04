Candaş Tolga Işık Açıkladı: Instagram'a Erişim Engeli Yarın Bakanlar Kurulu'nun Gündeminde!

Instagram’a erişim engelinin devam ettiği ülkemizde, bu konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından dikkat çekici bir açıklama yaptı. Işık, Instagram yasağının yarınki Bakanlar Kurulu toplantısının gündeminde yer alacağını duyurdu.