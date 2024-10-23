Ankara’da Terör Saldırısı: Şehit Olan 5 Kişinin Kimliği Açıklandı
Ankara’da Terör Saldırısı: Şehit Olan 5 Kişinin Kimliği Açıklandı
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Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.
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Ayrıca terör saldırısında toplam 22 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.
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