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Ankara’da Terör Saldırısı: Şehit Olan 5 Kişinin Kimliği Açıklandı

Ankara’da Terör Saldırısı: Şehit Olan 5 Kişinin Kimliği Açıklandı

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 23:36

Ankara’da akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit düştü, 22 vatandaşımız ise yaralandı. Anadolu Ajansı, saldırıda şehit düşenlerin kimliklerini açıkladı.

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Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Ayrıca terör saldırısında toplam 22 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ayrıca terör saldırısında toplam 22 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Şehit düşen Zahide Güçlü hakkında kahreden detay 👇

Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

Bu arada teröristlerin Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

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