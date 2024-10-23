Ankara’daki Terör Saldırısında Kahreden Detay: Şehit Olan Başmühendis Çiçek Almak İçin Nizamiyeye İnmiş
Ankara’daki Terör Saldırısında Kahreden Detay: Şehit Olan Başmühendis Çiçek Almak İçin Nizamiyeye İnmiş
Ankara’da bu akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu. T24’te yer alan habere göre, şehit olanlardan biri TUSAŞ fabrikasında makine başmühendisi Zahide Güçlü. Şehit olan Güçlü’nün, evlilik yıldönümü nedeniyle eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada saldırganların hedefi olduğu öğrenildi.
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan ve içerisinde binlerce kişinin çalıştığı TUSAŞ fabrikasına akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu açıkladı.
T24’te yer alan habere göre, makine başmühendisi Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği evlilik yıldönümü çiçeğini almak için nizamiyeye indiği sırada yaralandığı öğrenildi.
Şehit Zehra Güçlü, yaralı olarak kaldırıldığı Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde şehit düştü.
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