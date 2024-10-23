Ankara’daki Terör Saldırısında Kahreden Detay: Şehit Olan Başmühendis Çiçek Almak İçin Nizamiyeye İnmiş

Ankara’da bu akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu. T24’te yer alan habere göre, şehit olanlardan biri TUSAŞ fabrikasında makine başmühendisi Zahide Güçlü. Şehit olan Güçlü’nün, evlilik yıldönümü nedeniyle eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada saldırganların hedefi olduğu öğrenildi.