Ankara’daki Terör Saldırısını Düzenleyen Teröristlerin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ankara’daki Terör Saldırısını Düzenleyen Teröristlerin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasında düzenlenen terör saldırısından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
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2 teröristin öldürüldüğü olayda, saldırganların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Teröristlerin görüntüleri 👇
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