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Ankara’daki Terör Saldırısını Düzenleyen Teröristlerin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara’daki Terör Saldırısını Düzenleyen Teröristlerin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.10.2024 - 22:07

Ankara’da bu akşam saatlerinde düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Saldırganlar olay yerinde etkisiz hale getirilirken, iki teröristin saldırdan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasında düzenlenen terör saldırısından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasında düzenlenen terör saldırısından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

2 teröristin öldürüldüğü olayda, saldırganların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

2 teröristin öldürüldüğü olayda, saldırganların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

2 teröristin dikkat çekmemek için el ele tutuşarak ilçe merkezinde gezdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Teröristlerin görüntüleri 👇

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