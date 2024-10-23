Ankara’daki Terör Saldırısı: Teröristlerin Gasbettiği Ticari Taksinin Şoförüne Ne Oldu?

Ankara’da bu akşam saatlerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 kişinin şehit olduğu saldırıda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğin açıklamıştı. Görüntülerde, saldırganların olay yerine ticari taksi ile geldiği görülüyordu. Teröristlerin, aracı gasbettiği öğrenildi. Habertürk’ten Fevzi Çakır, taksicinin saldırganlar tarafından öldürdülüğün iddia etti. İhlas Haber Ajansı ise taksicinin akıbetinin bilinmediğini paylaştı.