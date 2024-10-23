Ankara’daki Terör Saldırısı: Teröristlerin Gasbettiği Ticari Taksinin Şoförüne Ne Oldu?
Ankara’daki Terör Saldırısı: Teröristlerin Gasbettiği Ticari Taksinin Şoförüne Ne Oldu?
Ankara’da bu akşam saatlerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 kişinin şehit olduğu saldırıda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğin açıklamıştı. Görüntülerde, saldırganların olay yerine ticari taksi ile geldiği görülüyordu. Teröristlerin, aracı gasbettiği öğrenildi. Habertürk’ten Fevzi Çakır, taksicinin saldırganlar tarafından öldürdülüğün iddia etti. İhlas Haber Ajansı ise taksicinin akıbetinin bilinmediğini paylaştı.
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ fabrikasına saldırı düzenleyen teröristler, olay yerine ticari bir taksi ile gelmişti.
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İHA’nın abonelerine geçtiği haberde, 2 teröristin gasbettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlenirken, taksi şoförü M.A.’nın ise akıbeti bilinmiyor bilgisi yer aldı.
Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ise teröristlerin gasbettiği taksinin sürücüsünü öldürdüğünü söyledi.
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