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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İptal mi? 29 Ekim Konserleri Hangi İllerde Var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İptal mi? 29 Ekim Konserleri Hangi İllerde Var?

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.10.2024 - 10:23

Türkiye, 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyordu. Ankara'da, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı sonrası, ABB harekete geçti. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Ankara'da iptal edildi.

Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hangi illerde yapılacak, nerelerde iptal edildi?

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Ankara'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İptal mi?

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İptal mi?

Ankara’daki TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iptal edildi. 

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Atatürk Orman Çiftliği'nde konserler düzenlenecekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu;

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu;
twitter.com

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, henüz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını iptal etmedi. Son duruma göre, İBB tarafından düzenlenen etkinlikler, konserler 28 ve 29 Ekim'de düzenlenecek.

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Hangi Şehirlerde Var?

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Hangi Şehirlerde Var?

İstanbul ve İzmir'de 28-29 Ekim tarihlerinde önceden planlanan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlenecek Büyükşehir Belediyeleri'nin güncel iptal duyurusu bulumuyor.

Etkinliklerin listesine buradan ulaşabilirsiniz;

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