29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İptal mi? 29 Ekim Konserleri Hangi İllerde Var?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İptal mi? 29 Ekim Konserleri Hangi İllerde Var?
Türkiye, 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyordu. Ankara'da, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı sonrası, ABB harekete geçti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Ankara'da iptal edildi.
Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hangi illerde yapılacak, nerelerde iptal edildi?
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Ankara'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İptal mi?
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu;
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Hangi Şehirlerde Var?
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