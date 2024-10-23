29 Ekim İstanbul Ücretsiz Konserleri, Etkinlikleri 2024: 29 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir Konserler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da büyük bir coşkuyla yurt genelinde kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehrimizde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için etkinlikler düzenleniyor. Vatandaşlar İstanbul'da 29 Ekim ücretsiz konser ve etkinliklerinde doyasıya eğlenebilecek. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri neler, konserler ücretsiz mi?

İşte İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim etkinlikleri ve konserleri.