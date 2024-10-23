29 Ekim İstanbul Ücretsiz Konserleri, Etkinlikleri 2024: 29 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir Konserler
29 Ekim İstanbul Ücretsiz Konserleri, Etkinlikleri 2024: 29 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir Konserler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da büyük bir coşkuyla yurt genelinde kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehrimizde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için etkinlikler düzenleniyor. Vatandaşlar İstanbul'da 29 Ekim ücretsiz konser ve etkinliklerinde doyasıya eğlenebilecek. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri neler, konserler ücretsiz mi?
İşte İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim etkinlikleri ve konserleri.
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29 Ekim İstanbul Ücretsiz Konserleri
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul Ücretsiz Konserler
29 Ekim İstanbul Etkinlikleri
Ankara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserleri, Etkinlikleri
İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserleri, Etkinlikleri
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