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29 Ekim İstanbul Ücretsiz Konserleri, Etkinlikleri 2024: 29 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir Konserler

29 Ekim İstanbul Ücretsiz Konserleri, Etkinlikleri 2024: 29 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir Konserler

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
23.10.2024 - 15:28

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da büyük bir coşkuyla yurt genelinde kutlanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok şehrimizde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için etkinlikler düzenleniyor. Vatandaşlar İstanbul'da 29 Ekim ücretsiz konser ve etkinliklerinde doyasıya eğlenebilecek. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri neler, konserler ücretsiz mi?

İşte İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim etkinlikleri ve konserleri.

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29 Ekim İstanbul Ücretsiz Konserleri

29 Ekim İstanbul Ücretsiz Konserleri

İstanbullular, 29 Ekim'de Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek olan halk konseriyle bayramın tadına varacak. İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek konserde sahne alan isimler şu şekilde;

  • DJ Burak Yeter

  • Shaman

  • Emir Can İğrek 

  • Hadise

29 Ekim Yenikapı Konserleri Kaçta Başlıyor?

  • Tarih: 29 Ekim 2024

  • Kapı Açılış Saati: 18.00

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul Ücretsiz Konserler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul Ücretsiz Konserler

- Haluk Levent: Çekmeköy Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü - Saat 21.00

- Sefo: Tuzla Sahil Tören Alanı - Saat 21.30

- Hande Yener - Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi - Saat 20.00

- Moğollar: Maltepe Cumhuriyet Meydanı - Saat 20.00

- Duman: Harem Etkinlik Alanı - Saat 18.00

- Soner Sarıkabadayı: Arnavutköy Şehir Parkı - Saat 19.00

- Gökhan Türkmen: Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı - Saat 21.30

- Aleyna Tilki: Sancaktepe Meydanpark - Saat 20.00

- Eypio: Başakşehir Sular Vadisi (27 Ekim)

29 Ekim İstanbul Etkinlikleri

29 Ekim İstanbul Etkinlikleri

29 Ekim coşkusunu yaşamak isteyen İstanbullu vatandaşlar, çeşitli etkinliklere de katılabilecek. 29 Ekim İstanbul etkinlikleri ise aşağıdaki gibidir;

  • Galataport: Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) konseri,  İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD klasik otomobil sergisi

  • Mevlanakapı Kara Surları: Sanat atölyeleri, yaratıcı etkinlikler ve palyaço gösterileri, uçurtma hediyesi

  • Artistanbul Feshane, Cendere Sanat Müzesi: Atatürk ve Cumhuriyet Atölyesi 

  • Müze Gazhane: Tarihsel söyleşiler, müzik dinletileri

  • Şerefiye ve Yerebatan Sarnıcı: Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseri

  • Miniatürk: Çocuklar için eğlenceli konserler

Ankara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserleri, Etkinlikleri

Ankara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserleri, Etkinlikleri

Ankara'da 29 Ekim konser ve etkinlikleri Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenecek. Ankara 29 Ekim konserleri şu şekilde:

İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserleri, Etkinlikleri

İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserleri, Etkinlikleri

İzmir 29 Ekim kutlamaları ise şu şekilde:

  • 29 Ekim saat 18.30’da Konak Pier önünde fener alayı

  • 21.00’de Gündoğdu Meydanı'nda Murat Boz konseri

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