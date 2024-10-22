Sabancı Aile Üyeleriyle Aşk Yaşayan Eski Sevgililer Hande Erçel ve Kerem Bürsin Dillere Fena Düştü!
Sabancı Aile Üyeleriyle Aşk Yaşayan Eski Sevgililer Hande Erçel ve Kerem Bürsin Dillere Fena Düştü!
Bir dönem aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in şimdilerde Sabancı aile üyeleriyle yeni aşka yelken açmaları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dolu dizgin aşkı kısa bir süre içerisinde sona ermişti.
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Daha sonra ikilinin adı farklı kişilerle aşk iddialarına karışsa da Hande Erçel son birkaç yıldır Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündemde biliyorsunuz ki.
Kerem Bürsin ise bekarlığın tadını çıkardığı günlerdeydi ta ki geçtiğimiz günlerde bir programda sevgilisi olduğunu itiraf edene kadar!
İtiraftan sonra meraklı gözler hemen araştırmalara başlamış, Kerem Bürsin'in Sabancıların torunu Melisa Tapan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Tabii eskiden birlikte olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in şimdilerde Sabancı aile üyeleriyle aşk yaşamaya başlaması sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı! Gelin, eski aşık yeni akraba adayı ünlü isimlerimize kim ne demiş birlikte bakalım!
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