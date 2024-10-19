Centilmenliğiyle Gönülleri Fetheden Kerem Bürsin Cinsiyetçi Olduğunu Düşünerek Küfür Sistemini Değiştirdi!

Son dönemde artış gösteren kadın cinayetlerinin ardından sosyal medyada gündem olan konulardan bir tanesi de cinsiyetçi küfürlerdi hatırlarsanız. İbrahim Selim'in programına konuk olan Kerem Bürsin de küfürleri cinsiyetçi bulduğu için sistemini değiştirdiğini açıkladı.