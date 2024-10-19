Centilmenliğiyle Gönülleri Fetheden Kerem Bürsin Cinsiyetçi Olduğunu Düşünerek Küfür Sistemini Değiştirdi!
Centilmenliğiyle Gönülleri Fetheden Kerem Bürsin Cinsiyetçi Olduğunu Düşünerek Küfür Sistemini Değiştirdi!
Son dönemde artış gösteren kadın cinayetlerinin ardından sosyal medyada gündem olan konulardan bir tanesi de cinsiyetçi küfürlerdi hatırlarsanız. İbrahim Selim'in programına konuk olan Kerem Bürsin de küfürleri cinsiyetçi bulduğu için sistemini değiştirdiğini açıkladı.
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Son dönemde özellikle de 19 yaşında iki genç kadının canice katledilmesinin ardından kadın cinayetleri ne yazık ki yeniden gündemimizin odak noktası oldu biliyorsunuz ki.
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Yalnızca bugün değil neredeyse her gün konuştuğumuz bu cinayetlere tepkiler de her geçen gün büyüdü tabii. Sosyal medyada gündem olan bir diğer konu ise cinsiyetçi küfürlerdi hatırlarsanız. Kullanıcılar, cinsiyetçi küfürlerin kadın şiddetinin başlangıcı olduğunu savunmuşlardı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı bu gündemin ardından cinsiyetçi küfür kullanımına dikkat edeceğini açıklamış, bu konu epey tartışılmıştı hatta.
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in programına konuk olan ve bugüne kadar centilmenliğiyle her zaman gönülleri fethetmeyi başaran Kerem Bürsin de bu konuya parmak basan ünlü isimlerden biri oldu.
Ülkemizin küfürlerini cinsiyetçi ve kaba bulduğunu söyleyen Kerem Bürsin, artık f*ck yerine s*ç diyeceğini açıkladı. Bürsin aynı zamanda "Herkes ve her şey s*çıyor bu hayatta." açıklamaları ile kahkahaya boğdu.
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