Hadise, Geçtiğimiz Saatlerde Duyurulan 'Saygı1' Konserinde İsminin Geçmesine Rağmen Olamayacağını Açıkladı!
Hadise, Geçtiğimiz Saatlerde Duyurulan 'Saygı1' Konserinde İsminin Geçmesine Rağmen Olamayacağını Açıkladı!
Hadise, geçtiğimiz saatlerde duyurulan Saygı1 Sertab Erener konserinde isminin anons edilmesine rağmen yer alamayacağını açıkladı.
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Oğuzhan Uğur'un geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni formatı Saygı1'de birçok ünlü isim Ceza'ya saygı konserinde bir araya gelmiş, ünlü isimlerin performansları sosyal medyada çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
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Oğuzhan Uğur, formatın yeni programını ise geçtiğimiz saatlerde duyurdu ve bu kez Saygı1 konserinin Sertab Erener olduğunu açıklayarak konuk olacak ünlü isimleri de açıkladı!
Uğur'un yayınladığı tanıtımda birçok ünlü ismin yanı sıra Hadise'nin de adı vardı tabii! Ancak Hadise, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak programa dahil olamayacağını duyurdu.
Programa çok dahil olmak istediğini ancak o gün iptal edemeyeceği önemli bir başka programı olduğunu belirten Hadise, tüm katılımcı sanatçılara da şimdiden iyi çekimler diledi.
İşte Hadise'nin açıklaması 👇🏻
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