Kadro Yıkılıyor! Oğuzhan Uğur'dan Yeni Bir 'Saygı1' Konseri Müjdesi Geldi
Kadro Yıkılıyor! Oğuzhan Uğur'dan Yeni Bir 'Saygı1' Konseri Müjdesi Geldi
Oğuzhan Uğur, BabaLayka YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Saygı1 programının yeni ismini açıkladı. Sosyal medyadan heyecanlandıran bir tanıtım paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Uğur geçtiğimiz aylarda yeni formatı Saygı1'i duyurmuştu hatırlarsanız. Programın üç ay önceki ilk yayınında ise pek çok tanınmış isim Ceza'ya saygı konserinde bir araya gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Candan Erçetin, Gripin, Gazapizm ve Sefo gibi isimlerin olduğu şarkıcılar, Ceza'nın şarkılarını yorumlamış ve benzersiz bir programa imza atmıştı.
Oğuzhan Uğur'dan Saygı1'e dair şimdilerde yepyeni bir haber var! Uğur, X/Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Saygı1 serisinin Sertab Erener ile devam ettiğini duyurdu.
Bi 'Everyway That I Can' hiç fena gitmez aslında. Siz bu habere ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın