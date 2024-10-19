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Kadro Yıkılıyor! Oğuzhan Uğur'dan Yeni Bir 'Saygı1' Konseri Müjdesi Geldi

Kadro Yıkılıyor! Oğuzhan Uğur'dan Yeni Bir 'Saygı1' Konseri Müjdesi Geldi

Oğuzhan Uğur
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 18:52

Oğuzhan Uğur, BabaLayka YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Saygı1 programının yeni ismini açıkladı. Sosyal medyadan heyecanlandıran bir tanıtım paylaştı.

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Oğuzhan Uğur geçtiğimiz aylarda yeni formatı Saygı1'i duyurmuştu hatırlarsanız. Programın üç ay önceki ilk yayınında ise pek çok tanınmış isim Ceza'ya saygı konserinde bir araya gelmişti.

Oğuzhan Uğur geçtiğimiz aylarda yeni formatı Saygı1'i duyurmuştu hatırlarsanız. Programın üç ay önceki ilk yayınında ise pek çok tanınmış isim Ceza'ya saygı konserinde bir araya gelmişti.

Candan Erçetin, Gripin, Gazapizm ve Sefo gibi isimlerin olduğu şarkıcılar, Ceza'nın şarkılarını yorumlamış ve benzersiz bir programa imza atmıştı.

Candan Erçetin, Gripin, Gazapizm ve Sefo gibi isimlerin olduğu şarkıcılar, Ceza'nın şarkılarını yorumlamış ve benzersiz bir programa imza atmıştı.

Oğuzhan Uğur'dan Saygı1'e dair şimdilerde yepyeni bir haber var! Uğur, X/Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Saygı1 serisinin Sertab Erener ile devam ettiğini duyurdu.

Oğuzhan Uğur'dan Saygı1'e dair şimdilerde yepyeni bir haber var! Uğur, X/Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Saygı1 serisinin Sertab Erener ile devam ettiğini duyurdu.

Oğuzhan Uğur'un duyurusunu görenler çok heyecanlandı. Gelin Mirkelam'dan tutun da Hande Yener'e kadar pek çok ismin geçtiği o tanıtımı hep birlikte izleyelim:

Bi 'Everyway That I Can' hiç fena gitmez aslında. Siz bu habere ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Bi 'Everyway That I Can' hiç fena gitmez aslında. Siz bu habere ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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