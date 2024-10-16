Oğuzhan Uğur'dan Almanya Türkiye Kıyasıyla Beyin Yakan Melih Gökçek'e Teklif Geldi

2018 yılında görevden alınan Melih Gökçek siyasi yaşamını Twitter üzerinden devam ettiriyor. Şehit asker Aboubakar, jelibon rezervi tipi paylaşımlarına geçtiğimiz gün bir yenisini ekledi. Almanya'da bir kilo patatesin 5 euro olduğunu iddia ederek ülkemizin alım gücünde Almanya'yı geçtiğini iddia etti. Oğuzhan Uğur da bu paylaşımı görünce eski ABB Başkanını YouTuber deyimiyle emekli maaşıyla geçinme challenge'ına davet etti.