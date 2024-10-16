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Oğuzhan Uğur'dan Almanya Türkiye Kıyasıyla Beyin Yakan Melih Gökçek'e Teklif Geldi

Oğuzhan Uğur'dan Almanya Türkiye Kıyasıyla Beyin Yakan Melih Gökçek'e Teklif Geldi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.10.2024 - 12:13

2018 yılında görevden alınan Melih Gökçek siyasi yaşamını Twitter üzerinden devam ettiriyor. Şehit asker Aboubakar, jelibon rezervi tipi paylaşımlarına geçtiğimiz gün bir yenisini ekledi. Almanya'da bir kilo patatesin 5 euro olduğunu iddia ederek ülkemizin alım gücünde Almanya'yı geçtiğini iddia etti. Oğuzhan Uğur da bu paylaşımı görünce eski ABB Başkanını YouTuber deyimiyle emekli maaşıyla geçinme challenge'ına davet etti.

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Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇

Ancak görsellerde bir sorun var.

Ancak görsellerde bir sorun var.

👇

👇
twitter.com

Farklı kıyaslar da geldi.

Farklı kıyaslar da geldi.
twitter.com

Yurt dışından bizzat yanıt da geldi.

Yurt dışından bizzat yanıt da geldi.
twitter.com
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Geçmiş sorgulandı.

Geçmiş sorgulandı.
twitter.com

En çok dikkat çeken yorum ise Oğuzhan Uğur'dan geldi...

En çok dikkat çeken yorum ise Oğuzhan Uğur'dan geldi...

Ünlü isim Gökçek'e challenge teklif etti.

Ünlü isim Gökçek'e challenge teklif etti.

Şartlarını da sundu.

Şartlarını da sundu.
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