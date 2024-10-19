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Cem Yılmaz'ın "Türkiye'nin En İyi Komedyeni Benim" Açıklaması Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Cem Yılmaz'ın "Türkiye'nin En İyi Komedyeni Benim" Açıklaması Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 19:54

Geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak'ın programına konuk olarak yalan makinesine bağlanan Cem Yılmaz'ın 'Kendini Türkiye’nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun?' sorusuna verdiği 'tereddütsüz' yanıtı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Şimdilerde Erşan Kuneri'nin ikinci sezonuyla ekranlara geri dönen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Erşan Kuneri ekibi ile birlikte Orkun Işıtmak'ın programına konuk olmuştu hatırlarsanız.

Şimdilerde Erşan Kuneri'nin ikinci sezonuyla ekranlara geri dönen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Erşan Kuneri ekibi ile birlikte Orkun Işıtmak'ın programına konuk olmuştu hatırlarsanız.

Işıtmak'ın programında yalan dedektörüne bağlanan ünlü komedyenin "Kendini Türkiye’nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun?" sorusuna verdiği 'tereddütsüz' yanıtı ise sosyal medyada dikkat çekmişti.

Işıtmak'ın programında yalan dedektörüne bağlanan ünlü komedyenin "Kendini Türkiye’nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun?" sorusuna verdiği 'tereddütsüz' yanıtı ise sosyal medyada dikkat çekmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Cem Yılmaz'ın kendini Türkiye'nin en iyi komedyeni olarak gördüğünü söylemesi sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Kimileri Yılmaz'a katılırken kimileri de daha iyilerinin olduğunu iddia etti.

Cem Yılmaz'ın kendini Türkiye'nin en iyi komedyeni olarak gördüğünü söylemesi sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Kimileri Yılmaz'a katılırken kimileri de daha iyilerinin olduğunu iddia etti.

Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir bakalım 👇🏻

Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir bakalım 👇🏻
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Şimdi de sizlere soralım! Sizce Türkiye'nin en iyi komedyeni Cem Yılmaz mı?

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