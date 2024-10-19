Cem Yılmaz'ın "Türkiye'nin En İyi Komedyeni Benim" Açıklaması Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Cem Yılmaz'ın "Türkiye'nin En İyi Komedyeni Benim" Açıklaması Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak'ın programına konuk olarak yalan makinesine bağlanan Cem Yılmaz'ın 'Kendini Türkiye’nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun?' sorusuna verdiği 'tereddütsüz' yanıtı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde Erşan Kuneri'nin ikinci sezonuyla ekranlara geri dönen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Erşan Kuneri ekibi ile birlikte Orkun Işıtmak'ın programına konuk olmuştu hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Işıtmak'ın programında yalan dedektörüne bağlanan ünlü komedyenin "Kendini Türkiye’nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun?" sorusuna verdiği 'tereddütsüz' yanıtı ise sosyal medyada dikkat çekmişti.
Cem Yılmaz'ın kendini Türkiye'nin en iyi komedyeni olarak gördüğünü söylemesi sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Kimileri Yılmaz'a katılırken kimileri de daha iyilerinin olduğunu iddia etti.
Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir bakalım 👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Şimdi de sizlere soralım! Sizce Türkiye'nin en iyi komedyeni Cem Yılmaz mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın