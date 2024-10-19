Cem Yılmaz'ın "Türkiye'nin En İyi Komedyeni Benim" Açıklaması Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak'ın programına konuk olarak yalan makinesine bağlanan Cem Yılmaz'ın 'Kendini Türkiye’nin en iyi komedyeni olarak görüyor musun?' sorusuna verdiği 'tereddütsüz' yanıtı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.