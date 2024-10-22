Vural Çelik'e Vedası Tepki Çekmişti: Caner Özyurtlu’nun Gülse Birsel İçin Yaptığı Yorum Yeniden Gündem Oldu!
Vural Çelik'e Vedası Tepki Çekmişti: Caner Özyurtlu’nun Gülse Birsel İçin Yaptığı Yorum Yeniden Gündem Oldu!
Caner Özyurtlu'nun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vural Çelik için yayınladığı veda yazısıyla tepki çeken Gülse Birsel hakkında haftalar önce yaptığı yorum yeniden gündem oldu!
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2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'ndaki Kubilay karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuş, ünlü ismin kalp krizi sonucunda vefat ettiği öğrenilmişti hatırlarsanız.
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Vural Çelik'in cenazesi ünlü akınına uğrarken eski rol arkadaşları Ata Demirer ve Gülse Birsel'in cenazeye katılmayarak çelenk göndermesi ise hem dikkat hem tepki çekmişti.
Cenazeye katılmadığı için çok eleştirilen Gülse Birsel bu kez sosyal medya hesabından bir veda yazısı yayınlamaya karar verse de ünlü ismin vedası da tepkilerin odak noktası olmuştu.
Birsel'in veda yazısının ardından sosyal medya kullanıcıları Birsel ile çalışan birçok oyuncunun ünlü isim ile anılmak istememesine tepki çekerken Caner Özyurtlu'nun geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir yorum yeniden gündeme geldi.
Fatih Altaylı'nın programında Gülse Birsel'in ismini duyunca kahkahalara boğulan Özyurtlu, Birsel hakkında "Gülse Birsel'in son kitabının ismine (Beni Gözünüzde Büyütmeyin) katılıyorum" demişti.
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